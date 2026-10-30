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Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας καταδίκασε την αποχή των φορέων, τονίζοντας ότι καμία εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργεί ανεξέλεγκτα στη χώρα.

Η Μιλένα Αποστολάκη χαρακτήρισε τη στάση της Ένωσης αντιθεσμική και προσβλητική, ενώ ταυτόχρονα κατήγγειλε την κυβέρνηση για την απαγόρευση κλήτευσης των Δικηγορικών Συλλόγων.

Ο Νίκος Παππάς κατήγγειλε την προκλητική απουσία των εκπροσώπων, αμφισβητώντας το δικαίωμά τους να αγνοούν το κοινοβούλιο παρά την αρχική αποδοχή της πρόσκλησης συμμετοχής.

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Η επιλογή των εκπροσώπων των funds και των servicers να μην προσέλθουν στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής όπου συζητείται το νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος έφερε την σκληρή αντίδραση τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης.

«Εμείς λέμε ότι κακώς δεν προσήλθαν. Αυτή είναι η κυβερνητική θέση. Το γεγονός ότι δεν προσήλθαν είναι η ουσιαστική απόδειξη ότι το νομοσχέδιο ουσιαστικά στέλνει σαφές μήνυμα για τις πρακτικές των funds. Δεν ήρθαν για διάλογο και το καταδικάζουμε», σημείωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας

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Δημήτρης Μαρκόπουλος, σχολιάζοντας την απόφαση της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις να μην προσέλθει, παρότι είχε προσκληθεί, στην ακρόαση των αρμόδιων φορέων κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου.«Είναι λάθος. Είναι σαφές το μήνυμά μας. Κανένας, ακόμα και τα funds, δεν είναι ανεξέλεγκτα σε αυτή την χώρα. Στέλνουμε σαφές μήνυμα. Δεν θα περάσει καμία μορφή ασυδοσίας» πρόσθεσε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Μιλένα Αποστολάκη: «Αντιθεσμική» και «προσβλητική» συμπεριφορά

Για «αντιθεσμική» και «προσβλητική» συμπεριφορά της Ένωσης έκανε λόγο η Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες. «Η Ένωση των funds και των servicers, των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, απαξίωσε να παρευρεθεί σήμερα στη συνεδρίαση της επιτροπής και να απαντήσει στις ερωτήσεις που θα της έθεταν τα κόμματα. Πρόκειται για μια αδιανόητη συμπεριφορά», τόνισε χαρακτηριστικά η Μιλένα Αποστολάκη. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, παράλληλα, έστρεψε τα «βέλη» της και προς την πλευρά της κυβέρνησης καθώς κατήγγειλε πως «απαγόρευσε» την κλήτευση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Νίκος Παππάς: Ποια αμετροέπεια τους δίνει τη δυνατότητα να αγνοούν έτσι τη Βουλή;

«Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι; Που κουβαλάνε και 16 δισεκατομμύρια εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου. Μονά ζυγά δικά τους», ανέφερε ο Νίκος Παππάς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας την προκλητική απουσία των εκπροσώπων των servicers από την ακρόαση φορέων στη Βουλή, παρότι είχαν αποδεχθεί την πρόσκληση συμμετοχής. «Ποια αμετροέπεια τους δίνει τη δυνατότητα να αγνοούν έτσι το κοινοβούλιο;», διερωτήθηκε, κάνοντας λόγο για «απρέπεια» και συμπεριφορά «εντελώς προσβλητική προς την Επιτροπή μας».