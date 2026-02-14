Η αμερικανική πλευρά έστειλε δημόσιο μήνυμα αναγνώρισης προς την Ελλάδα από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου (Vertical Corridor) και των συμφωνιών που «έδεσαν» στο πλαίσιο του P-TEC. Στο επίκεντρο: η ροή LNG και φυσικού αερίου προς την Κεντρική/Ανατολική Ευρώπη και η ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ουκρανίας.

Στο πάνελ για τη γεωπολιτική της ενέργειας στη Διάσκεψη του Μονάχου, ο Jarred Agen (εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ και σύμβουλος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ) μίλησε για την ενέργεια ως εργαλείο διπλωματίας και «μοχλό» για την Ουκρανία, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Στο ίδιο πλαίσιο, απηύθυνε δημόσια συγχαρητήρια στον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, που παρακολουθούσε τη συζήτηση, επιμένοντας ότι η «πραγματική πολιτική» μετριέται στις υποδομές LNG και στη ροή φορτίων – όχι μόνο στις αίθουσες συνεδρίων.

Τι είναι ο Vertical Corridor και γιατί “κουμπώνει” πάνω στην Ελλάδα

Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα πλέγμα διασυνδεδεμένων υποδομών/δικτύων που φιλοδοξεί να μεταφέρει φυσικό αέριο (και LNG μετά την αεριοποίηση) από την Ελλάδα προς Βουλγαρία, Ρουμανία και βορειότερα – με δυνατότητα τροφοδοσίας έως Μολδαβία και Ουκρανία, αλλά και αγορές όπως Ουγγαρία και Σλοβακία. Η λογική είναι απλή: η Ελλάδα ως πύλη εισόδου (Ρεβυθούσα, Αλεξανδρούπολη) και η ΝΑ Ευρώπη ως «διάδρομος» προς τις πιο ευάλωτες ενεργειακά χώρες.

P-TEC: η πλατφόρμα που “δένει” πολιτική, τεχνική βοήθεια και deals

Το P-TEC (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation) είναι διεθνής πλατφόρμα υπό τον συντονισμό του U.S. Department of Energy, με συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών και της ΕΕ, με στόχο ασφαλέστερα και πιο ανθεκτικά ενεργειακά συστήματα στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Στην Αθήνα, τον Νοέμβριο 2025, πραγματοποιήθηκε η 6η υπουργική συνάντηση P-TEC, με επίκεντρο την ασφάλεια εφοδιασμού, τις υποδομές και τις επενδύσεις.

Τα δύο «ραντεβού» που έρχονται: Ουάσιγκτον και Χιούστον

Ο Agen προανήγγειλε συνέχεια σε δύο σταθμούς:

24 Φεβρουαρίου (Ουάσιγκτον): συνάντηση των χωρών/υπουργών που εμπλέκονται στον Κάθετο Διάδρομο, με στόχο περισσότερες συμφωνίες ώστε να «τρέξει» το project.

23–27 Μαρτίου (Χιούστον, CERAWeek): νέο πεδίο διαπραγματεύσεων για πρόσθετες δεσμεύσεις και συνεργασίες.

Ουκρανία: το “τεστ” της διαδρομής και το φορτίο του Μαρτίου

Η συζήτηση δεν έμεινε στη θεωρία. Στο Μόναχο, ο Oleksiy Ryabchyn (Naftogaz) αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας για μια πιο ενιαία δομή τιμολόγησης/χρεώσεων στον διάδρομο και στην πρώτη συμφωνία με ελληνικούς εταίρους.

Παράλληλα, έχει ήδη δημοσιοποιηθεί ότι το πρώτο φορτίο αμερικανικού LNG αναμένεται να φτάσει στη Ρεβυθούσα και να κατευθυνθεί προς την Ουκρανία τον Μάρτιο 2026, μέσω δικτύων που περνούν από Βουλγαρία–Ρουμανία–Μολδαβία.

Γιατί έχει σημασία (και πολιτικά) για την Αθήνα

Το μήνυμα των ΗΠΑ, σε αυτή τη συγκυρία, λειτουργεί σε δύο επίπεδα:

Γεωοικονομικά: ενισχύει την εικόνα της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης/κόμβου για τη ΝΑ Ευρώπη.

Γεωπολιτικά: “δένει” την ενεργειακή ασφάλεια με τη στήριξη της Ουκρανίας, μεταφέροντας το βάρος από τη ρητορική στην πραγματική ροή καυσίμου και τη διαλειτουργικότητα δικτύων.

