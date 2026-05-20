Με αυστηρή γλώσσα τοποθετήθηκε το ΥΠΕΞ αναφορικά με το περιστατικό που αφορά Έλληνες πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», καταδικάζοντας τη στάση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας.

Στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη (20/5), το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά του Ισραηλινού αξιωματούχου απέναντι στους συμμετέχοντες της αποστολής ως «απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα».

Το ελληνικό ΥΠΕΞ ζητεί τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, καλώντας τις ισραηλινές αρχές να ολοκληρώσουν άμεσα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας, αναφορικά με το περιστατικό.

Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών.