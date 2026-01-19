Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 24,4%, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Το κυβερνών κόμμα παραμένει στην πρώτη θέση, ενώ η παράσταση νίκης για τη ΝΔ ανέρχεται στο 53,9%, με τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται στο 4,2%.

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με μικρή πτώση από το 13,6% στο 13,4%, ενώ η Πλεύση καταγράφει οριακή άνοδο στο 10,4% από το 10,1%. Το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου υποχωρεί σημαντικά στο 10,1% από 11,9%, ενώ η Νίκη χάνει μισή μονάδα και παραμένει στο 2,1%. Το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη καταγράφει πτώση στο 1,5%.

Στην παράσταση νίκης και την καταλληλότητα για πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να προηγείται, με τους πολίτες να δηλώνουν σε ποσοστό 80,7% ότι οι γεωστρατηγικές αναταράξεις απαιτούν πολιτική σταθερότητα και ισχυρή ηγεσία. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των αναποφάσιστων και των επιλογών «άλλο κόμμα», που φτάνουν στο 9%, κυρίως λόγω των υπό ίδρυση κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.





Τα νέα κόμματα

Στο 7,2% από 9% τον Δεκέμβριο μετρήθηκε το «πολύ πιθανό να ψηφίσω» ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το «αρκετά πιθανό να ψηφίσω» ανέβηκε οριακά, από το 9,7% στο 9,9%. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 16,1% και 13,2% για ένα κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού.



H Opinion Poll δημοσιεύει για πρώτη φορά δημοσκοπικά στοιχεία για την επιρροή ενός κόμματος υπό την κα Καρυστιανού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μέτρησης, τη μεγαλύτερη φθορά από μία τέτοια εξέλιξη την έχει η Ελληνική Λύση, καθώς το 27,1% των ψηφοφόρων της αναφέρει ως «πολύ πιθανό» να την ψηφίσει.

Το ίδιο ισχύει για το 24% της Νίκης, το 23,7% του ΣΥΡΙΖΑ και το 18,5% της Πλεύσης. Αρκετά χαμηλότερη, αλλά υπαρκτή, είναι η επιρροή της στο ΠΑΣΟΚ (14%) και στη ΝΔ (12,1). Πάντως, αποκλιμακώνεται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες – από το 20,6% στο 15% – το ποσοστό εκείνων που θεωρούν τη διαφθορά (που χρησιμοποιεί ως «σημαία» η Μαρία Καρυστιανού) ως το σοβαρότερο πρόβλημα για την χώρα.