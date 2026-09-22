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Στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, το κυβερνών κόμμα ενισχύεται φτάνοντας το 29,7%, ενώ η ΕΛΑΣ υποχωρεί στο 17,9%.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταλαμβάνει την τρίτη θέση στις μετρήσεις, ενώ ακολουθεί το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων δηλώνει ότι κανένα κόμμα δεν τους έπεισε με την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Τέλος, η πλειονότητα των πολιτών εκτιμά ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και αμφισβητεί την πιθανότητα επίτευξης αυτοδυναμίας από τη Νέα Δημοκρατία.

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Προβάδισμα 8,9 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της RealPolls για λογαριασμό του Protagon.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, έναντι 25,8% που είχε καταγράψει στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Η ΕΛΑΣ καταγράφει επίσης υποχώρηση, καθώς περιορίζεται στο 15,1%, από 18,2% στην προηγούμενη δημοσκόπηση.

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Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με 9,4%, ενώ ακολουθεί στην τέταρτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, με ποσοστό 6%.

ΚΚΕ και Ελληνική Λύση συγκεντρώνουν από 4,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,2% και η Φωνή Λογικής 3,7%.

Κάτω από το όριο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης βρίσκονται το ΜέΡΑ25 με 2,4%, καθώς και ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη και η Νέα Αριστερά, που συγκεντρώνουν από 0,8%.

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία ενισχύεται στο 29,7%, από 28,3% τον περασμένο Ιούνιο, ποσοστό που βρίσκεται πάνω από την εκλογική επίδοση του κόμματος στις ευρωεκλογές του 2024.

Αντίθετα, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα υποχωρεί στο 17,9%, καταγράφοντας απώλεια 3,5 ποσοστιαίων μονάδων. Με βάση αυτή τη μέτρηση, η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της ΕΛΑΣ διαμορφώνεται εκ νέου σε διψήφιο επίπεδο, στις 11,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανεβαίνει στο 10,8%, ενώ ακολουθεί το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 7,5%.

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Στη συνέχεια καταγράφονται η Ελληνική Λύση με 6,2%, το ΚΚΕ με 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9% και η Φωνή Λογικής με 4,6%.

Εκτός του ορίου κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης παραμένουν το ΜέΡΑ25, με 2,5%, και ο ΣΥΡΙΖΑ, με 0,8%.

Η δημοσκόπηση εξετάζει και τον τρόπο με τον οποίο αξιολόγησαν οι πολίτες την παρουσία των τριών μεγαλύτερων κομμάτων στη ΔΕΘ, καθώς και το κατά πόσο θεωρούν ότι κατάφεραν να τους πείσουν.

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Η απάντηση «κανένα» συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό, 47%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 27%, η ΕΛΑΣ με 11,4% και το ΠΑΣΟΚ με 9,4%.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο ερώτημα για το ποιο κόμμα εμπιστεύονται περισσότερο. Και εδώ προηγείται η απάντηση «κανένας», με 41,7%, ενώ ακολουθούν η ΝΔ με 29%, η ΕΛΑΣ με 16,1% και το ΠΑΣΟΚ με 11,5%.

Η έρευνα καταγράφει επίσης το ενδιαφέρον των πολιτών για συγκεκριμένα μέτρα που παρουσιάστηκαν από το βήμα της ΔΕΘ.

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Από την ενδεικτική λίστα μέτρων της Νέας Δημοκρατίας, το 21,9% ξεχωρίζει την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028. Ωστόσο, στην ίδια λίστα η απάντηση «κανένα» συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό, 30%.

Στη λίστα του ΠΑΣΟΚ, το 29,1% επιλέγει την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, ενώ το 17,8% ξεχωρίζει την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών.

Όσον αφορά την ΕΛΑΣ, στην πρώτη θέση βρίσκεται η πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη, την οποία επιλέγει το 26,6%. Ακολουθεί η πρόταση για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, με 12,4%.

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Στο ερώτημα σχετικά με το ποιο κόμμα βγήκε κερδισμένο από την πολιτική αντιπαράθεση των τελευταίων εβδομάδων, το 44,6% απαντά «κανένα από τα τρία».

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Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,7%, ποσοστό κοντά στην πρόθεση ψήφου, ενώ η ΕΛΑΣ περιορίζεται στο 11,2%, αρκετά χαμηλότερα από το ποσοστό της στην πρόθεση ψήφου. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συγκεντρώνει 8,5%.

Σχετικά με την εκτίμηση των πολιτών για το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών, το 44,2% θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτή που θα κερδίσει.

Το 6,2% εκτιμά ότι θα κερδίσει η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ενώ μόλις το 2% δίνει την ίδια απάντηση για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

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Παράλληλα, ένα σημαντικό ποσοστό, 40,3%, επιλέγει την απάντηση «κανένα με καθαρή νίκη».

Στο ζήτημα της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, η πλειονότητα των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 71,2%, εκτιμά ότι το κυβερνών κόμμα μάλλον ή σίγουρα δεν θα καταφέρει να την εξασφαλίσει. Αντίθετα, το 26,3% απαντά ότι θεωρεί πως θα πετύχει αυτοδυναμία.

Πρόκειται για την προσδοκία των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το αποτέλεσμα της κάλπης, η οποία καταγράφεται παράλληλα με το προβάδισμα της ΝΔ στα ευρήματα της δημοσκόπησης. Με βάση την έρευνα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το πλεονέκτημα που καταγράφεται στην πρόθεση ψήφου, ενώ η αυτοδυναμία δεν θεωρείται πιθανή από την πλειονότητα των ερωτηθέντων.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση στην οποία κινείται η χώρα, το 67,1% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι κινείται μάλλον προς τη λάθος κατεύθυνση.

Αντίθετα, το 29,6% εκτιμά ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.