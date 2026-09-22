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Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 8,9 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της RealPolls.
- Στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, το κυβερνών κόμμα ενισχύεται φτάνοντας το 29,7%, ενώ η ΕΛΑΣ υποχωρεί στο 17,9%.
- Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταλαμβάνει την τρίτη θέση στις μετρήσεις, ενώ ακολουθεί το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.
- Σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων δηλώνει ότι κανένα κόμμα δεν τους έπεισε με την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
- Τέλος, η πλειονότητα των πολιτών εκτιμά ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και αμφισβητεί την πιθανότητα επίτευξης αυτοδυναμίας από τη Νέα Δημοκρατία.
Προβάδισμα 8,9 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της RealPolls για λογαριασμό του Protagon.
Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, έναντι 25,8% που είχε καταγράψει στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Η ΕΛΑΣ καταγράφει επίσης υποχώρηση, καθώς περιορίζεται στο 15,1%, από 18,2% στην προηγούμενη δημοσκόπηση.
Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με 9,4%, ενώ ακολουθεί στην τέταρτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, με ποσοστό 6%.
ΚΚΕ και Ελληνική Λύση συγκεντρώνουν από 4,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,2% και η Φωνή Λογικής 3,7%.
Κάτω από το όριο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης βρίσκονται το ΜέΡΑ25 με 2,4%, καθώς και ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη και η Νέα Αριστερά, που συγκεντρώνουν από 0,8%.
Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία ενισχύεται στο 29,7%, από 28,3% τον περασμένο Ιούνιο, ποσοστό που βρίσκεται πάνω από την εκλογική επίδοση του κόμματος στις ευρωεκλογές του 2024.
Αντίθετα, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα υποχωρεί στο 17,9%, καταγράφοντας απώλεια 3,5 ποσοστιαίων μονάδων. Με βάση αυτή τη μέτρηση, η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της ΕΛΑΣ διαμορφώνεται εκ νέου σε διψήφιο επίπεδο, στις 11,8 ποσοστιαίες μονάδες.
Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανεβαίνει στο 10,8%, ενώ ακολουθεί το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 7,5%.
Στη συνέχεια καταγράφονται η Ελληνική Λύση με 6,2%, το ΚΚΕ με 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9% και η Φωνή Λογικής με 4,6%.
Εκτός του ορίου κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης παραμένουν το ΜέΡΑ25, με 2,5%, και ο ΣΥΡΙΖΑ, με 0,8%.
Η δημοσκόπηση εξετάζει και τον τρόπο με τον οποίο αξιολόγησαν οι πολίτες την παρουσία των τριών μεγαλύτερων κομμάτων στη ΔΕΘ, καθώς και το κατά πόσο θεωρούν ότι κατάφεραν να τους πείσουν.
Η απάντηση «κανένα» συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό, 47%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 27%, η ΕΛΑΣ με 11,4% και το ΠΑΣΟΚ με 9,4%.
Ανάλογη είναι η εικόνα και στο ερώτημα για το ποιο κόμμα εμπιστεύονται περισσότερο. Και εδώ προηγείται η απάντηση «κανένας», με 41,7%, ενώ ακολουθούν η ΝΔ με 29%, η ΕΛΑΣ με 16,1% και το ΠΑΣΟΚ με 11,5%.
Η έρευνα καταγράφει επίσης το ενδιαφέρον των πολιτών για συγκεκριμένα μέτρα που παρουσιάστηκαν από το βήμα της ΔΕΘ.
Από την ενδεικτική λίστα μέτρων της Νέας Δημοκρατίας, το 21,9% ξεχωρίζει την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028. Ωστόσο, στην ίδια λίστα η απάντηση «κανένα» συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό, 30%.
Στη λίστα του ΠΑΣΟΚ, το 29,1% επιλέγει την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, ενώ το 17,8% ξεχωρίζει την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών.
Όσον αφορά την ΕΛΑΣ, στην πρώτη θέση βρίσκεται η πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη, την οποία επιλέγει το 26,6%. Ακολουθεί η πρόταση για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, με 12,4%.
Στο ερώτημα σχετικά με το ποιο κόμμα βγήκε κερδισμένο από την πολιτική αντιπαράθεση των τελευταίων εβδομάδων, το 44,6% απαντά «κανένα από τα τρία».
Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,7%, ποσοστό κοντά στην πρόθεση ψήφου, ενώ η ΕΛΑΣ περιορίζεται στο 11,2%, αρκετά χαμηλότερα από το ποσοστό της στην πρόθεση ψήφου. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συγκεντρώνει 8,5%.
Σχετικά με την εκτίμηση των πολιτών για το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών, το 44,2% θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτή που θα κερδίσει.
Το 6,2% εκτιμά ότι θα κερδίσει η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ενώ μόλις το 2% δίνει την ίδια απάντηση για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.
Παράλληλα, ένα σημαντικό ποσοστό, 40,3%, επιλέγει την απάντηση «κανένα με καθαρή νίκη».
Στο ζήτημα της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, η πλειονότητα των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 71,2%, εκτιμά ότι το κυβερνών κόμμα μάλλον ή σίγουρα δεν θα καταφέρει να την εξασφαλίσει. Αντίθετα, το 26,3% απαντά ότι θεωρεί πως θα πετύχει αυτοδυναμία.
Πρόκειται για την προσδοκία των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το αποτέλεσμα της κάλπης, η οποία καταγράφεται παράλληλα με το προβάδισμα της ΝΔ στα ευρήματα της δημοσκόπησης. Με βάση την έρευνα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το πλεονέκτημα που καταγράφεται στην πρόθεση ψήφου, ενώ η αυτοδυναμία δεν θεωρείται πιθανή από την πλειονότητα των ερωτηθέντων.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση στην οποία κινείται η χώρα, το 67,1% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι κινείται μάλλον προς τη λάθος κατεύθυνση.
Αντίθετα, το 29,6% εκτιμά ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.