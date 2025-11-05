Το θέμα των ΕΛΤΑ και οι δυνατοί κραδασμοί που προκάλεσαν οι αποφάσεις «φαντασμάτων» για το κλείσιμο 200+ καταστημάτων, σχολιάζεται από τον Τέρενς Κουίκ σταράτα και αποκαλυπτικά. «Φαντάσματα» γιατί κανείς κυβερνητικός δεν αναλαμβάνει ευθύνη των αποφάσεων – βόμβα ρίχνοντας τις ευθύνες σε… παραιτηθέντα CEO που γράφει ότι είχε λύσεις αλλά δεν προχώρησαν χωρίς να εξηγεί το γιατί και ποιός τον εμπόδισε ή δεν ανταποκρίθηκε. Αποκαλυπτικά, γιατί θα πει ποιός κορυφαίος συναρμόδιος Υπουργός ΔΕΝ ήξερε το παραμικρό! Στο βίντεο σχόλιο ο Τέρενς Κουίκ βάζει και το μείζον θέμα του επικοινωνιακού αλαλούμ, κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για να ηρεμήσουν οι θιγόμενοι πολίτες και προτάσσει την μέγιστη αναγκαιότητα συντονισμού του ασυντόνιστου πολυποίκιλου κυβερνητικού έργου, αναφέροντας συγκεκριμένο όνομα έμπειρου στελέχους.

ΕΛΤΑ: Η απόδειξη της επικοινωνιακής ένδειας και της ανικανότητας σχεδιασμού και συντονισμού – Βίντεο σχόλιο

Το θέμα των ΕΛΤΑ και οι δυνατοί κραδασμοί που προκάλεσαν οι αποφάσεις «φαντασμάτων» για το κλείσιμο 200+ καταστημάτων, σχολιάζεται από τον Τέρενς Κουίκ σταράτα και αποκαλυπτικά. «Φαντάσματα» γιατί κανείς κυβερνητικός δεν αναλαμβάνει ευθύνη των αποφάσεων - βόμβα ρίχνοντας τις ευθύνες σε… παραιτηθέντα CEO που γράφει ότι είχε λύσεις αλλά δεν προχώρησαν χωρίς να εξηγεί το γιατί και ποιός τον εμπόδισε ή δεν ανταποκρίθηκε. Αποκαλυπτικά, γιατί θα πει ποιός κορυφαίος συναρμόδιος Υπουργός ΔΕΝ ήξερε το παραμικρό! Στο βίντεο σχόλιο ο Τέρενς Κουίκ βάζει και το μείζον θέμα του επικοινωνιακού αλαλούμ, κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για να ηρεμήσουν οι θιγόμενοι πολίτες και προτάσσει την μέγιστη αναγκαιότητα συντονισμού του ασυντόνιστου πολυποίκιλου κυβερνητικού έργου, αναφέροντας συγκεκριμένο όνομα έμπειρου στελέχους.