Πρόσκληση στον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, απηύθυνε ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, την οποία ο Αμερικανός ομόλογός του αποδέχθηκε.

Κατά τη συνάντηση με τον κ. Χέγκσεθ την Τρίτη, η οποία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, υπογραμμίστηκε επίσης η άριστη αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και εξετάστηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας και συνεργειών στους τομείς της αμυντικής καινοτομίας και αμυντικής βιομηχανίας.

Στην κατακλείδα της επίσκεψής μου στην Ουάσιγκτον και της παρουσίας μου στο "Delphi Forum" είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ κ. @PeteHegseth, παρουσία μάλιστα του Υφυπουργού, αρμόδιου για την Πολιτική του Υπουργείου, κ. @ElbridgeColby.



Είχα σε αυτήν τη… pic.twitter.com/E6UWDzNSxd — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 4, 2026

Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο κ. Δένδιας συνάντησε επίσης τον υφυπουργό Πολέμου, αρμόδιο για την Αμυντική Πολιτική, Έλμπριτζ Κόλμπυ, ενώ νωρίτερα συμμετείχε στο «Delphi Economic Forum Washington D.C. VII». Στη συνάντηση με τον κ. Κόλμπυ έγινε εκτενής συζήτηση για την αμυντική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ. Συμμετείχαν επίσης ο βοηθός υπουργός Ντάνιελ Ζίμερμαν και ο γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας της Προεδρίας της ελληνικής κυβέρνησης Θάνος Ντόκος.

Σε εγκάρδιο κλίμα η συνάντησή μου με τον Υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ @PeteHegseth στο αμερικανικό Πεντάγωνο @DeptofWar, στην Ουάσιγκτον.



Επιβεβαιώθηκαν η δυναμική των ισχυρών αμυντικών στρατηγικών σχέσεων και η κοινή βούληση για περαιτέρω ενδυνάμωση τους. Απηύθυνα πρόσκληση στον… pic.twitter.com/ge7yNv2B6O — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 4, 2026

Όπως δήλωσε ο κ. Δένδιας μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον κ. Χέγκσεθ, «είχα σ’ αυτήν τη συνάντηση τη δυνατότητα να εξηγήσω τις ελληνικές θέσεις σε μια σειρά από ευρύτερα προβλήματα που αφορούν την περιοχή μας, τις στρατηγικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε και την προσπάθεια που κάνουμε να μεταρρυθμίσουμε τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, την “Ατζέντα 2030”. Επίσης, αναφέρθηκα σε μια σειρά από συμβάσεις που έχουμε υπογράψει με τις ΗΠΑ, όπως τη σύμβαση για την αγορά των F-35 και στον τρόπο με τον οποίο αυτές οι συμβάσεις θα εκτελεστούν με τον καλύτερο τρόπο για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Τέλος, είχα και εγγράφως προσκαλέσει τον Υπουργό να επισκεφθεί την Ελλάδα και θα είναι χαρά μας να τον υποδεχθούμε, καθόσον θυμάμαι δεν είναι συχνή η επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού Άμυνας στην Πατρίδα μας».

Τα εξοπλιστικά

Πέρα από την προμήθεια των ελληνικών F-35, που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όσον αφορά στα εξοπλιστικά προγράμματα αμερικανικής προέλευσης, στο ευρύτερο πλαίσιο της επίσκεψης συζητήθηκαν και άλλα προγράμματα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή αναμένεται (ή επιδιώκεται) να «μπουν στις ράγες» στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Μεταξύ αυτών είναι η παραλαβή των υπόλοιπων ελικοπτέρων MH-60R Romeo (αναμένονται άλλα 4), καθώς και η προμήθεια των UH-60Μ Black Hawk – των νέων ελικοπτέρων του Ελληνικού Στρατού, που προορίζονται να αντικαταστήσουν τα εμβληματικά Huey.

Άλλα σημαντικά θέματα που εκκρεμούν είναι η αναβάθμιση των F-16 Block 50 σε επίπεδο F-16V (Viper), ο εκσυγχρονισμός ενός αριθμού (15, σύμφωνα με πληροφορίες) πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων MLRS για την ενίσχυση του πυραυλικού πυροβολικού του Ελληνικού Στρατού, η επιθυμία του ΠΝ για απόκτηση και άλλων περιπολικών Island, η υλοποίηση διαφόρων FMS (πχ για ανταλλακτικά για F-16, C-130), καθώς και το θέμα του εκσυγχρονισμού/ υποστήριξης παλαιότερων μεταγωγικών ελικοπτέρων Ch-47 Chinook των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Αναλυτικά οι συναντήσεις

Την Τρίτη επίσης ο υπουργός μετέβη στα γραφεία της «American Israel Public Affairs Committee» (AIPAC) όπου συζήτησε με τον Γενικό Διευθυντή Άρνε Κρίστενσον και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της AIPAC σχετικά με τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο κ. Δένδιας είχε ακόμη συνάντηση με τον Γερουσιαστή Τζέρι Μόραν στο Κτίριο των Γραφείων της Γερουσίας, με τον οποίο συζήτησε για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, ενώ επισκέφθηκε στο Κογκρέσο τον Πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Ρότζερς με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις για τις ελληνοαμερικανικές αμυντικές σχέσεις και τις προοπτικές εμβάθυνσής τους.

Ακολούθως, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο του «Delphi Economic Forum Washington D.C. VII», συμμετείχε σε συζήτηση με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του FDD (The Foundation for Defense of Democracies) Τζόναθαν Σάντζερ με θέμα τις τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις στα ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας,.

Τη Δευτέρα ο Έλληνας υπουργός συμμετείχε στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του «Delphi Economic Forum Washington D.C. VII» με θέμα: «Άμυνα σε σταυροδρόμι: ΝΑΤΟ, Ανατολική Μεσόγειος και η στρατηγική δέσμευση των ΗΠΑ».Κατά την παρέμβασή του ο Έλληνας Υπουργός ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο περιθώριο του «Delphi Forum Washington DC», ο κ. Δένδιας συναντήθηκε την ίδια ημέρα με τον υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κόμπο. Είχε ακόμη συναντήσεις τη Δευτέρα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της «American Jewish Committee» (AJC) Τεντ Ντόιτς και τον διευθύνοντα σύμβουλο του «Jewish Institute for National Security of America» Μάικλ Μακόφσκι.

