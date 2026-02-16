Και επίσημα πλέον η Ελλάδα καθίσταται ενεργειακός «παίκτης» καθώς, σύμφωνα με τον κυβερνητικό προγραμματισμό, στις 11.00 θα υπογραφούν παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου οι συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Αμέσως μετά θα γίνει στο Μουσείο της Ακρόπολης η παρουσίαση των νέων παραχωρήσεων, όπου και αναμένεται να τονιστούν τα οικονομικά και στρατηγικά οφέλη αυτής της ενεργειακής συμφωνίας που αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η έναρξη της υλοποίησης της συμφωνίας με τους αμερικάνικους ενεργειακούς κολοσσούς, όπως και η πρώτη γεώτρηση μετά από 40 χρόνια που θα γίνει στο Ιόνιο τον επόμενο χρόνο, είναι εξελίξεις που μπορούν να αναδείξουν τη χώρα σε καθοριστικό παράγοντα για την ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας, την ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, να προσελκύσουν μεγάλες επενδύσεις ενώ θα επηρεάσουν και τις γεωστρατηγικές εξελίξεις στην περιοχή.

Στόχος είναι να ξεκινήσουν εντός του 2026 οι σεισμικές έρευνες στα συγκεκριμένα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης και πρόθεση όλων των πλευρών είναι να μη χαθεί καθόλου χρόνος στις απαιτούμενες διαδικασίες, δηλαδή στην κύρωση των συμβάσεων από τη Βουλή και στην έγκριση του περιβαλλοντικού σχεδιασμού.

Οι συμβάσεις από πλευράς του ελληνικού Δημοσίου θα υπογραφούν από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνη Στεφάτο και από τους παραχωρησιούχους από τον αντιπρόεδρο της Chevron, Γκάβιν Λιούις και από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Helleniq Energy, Ανδρέα Σιάμιση.