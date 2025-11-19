Διαστάσεις ανοιχτού πολέμου παίρνει η «μετωπική» σύγκρουση του ΠΑΣΟΚ με τον εισηγητή της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριο Λαζαρίδη. Αφορμή στέκεται η επεισοδιακή κατάθεση, νωρίτερα το πρωί Τετάρτης, του Σταύρου Τζεδάκη, αντιπεριφερειάρχη Κρήτης.

Σχολιάζοντας η Χαριλάου Τρικούπη όσα έγιναν εντός της εξεταστικής – και οδήγησαν στην ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης – σημείωσε πως «αν ο πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται τη φασιστική συμπεριφορά του Μ. Λαζαρίδη, επιβεβαιώνει πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος». Καλώντας το ΠΑΣΟΚ τον πρωθυπουργό να απομακρύνει τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή της πλειοψηφίας τον κατηγόρησε πως «επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μάρτυρα γιατί δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του», τονίζοντας πως ο Μακάριος Λαζαρίδης «προφανώς δεν γνωρίζει που βρίσκεται ούτε ποιος είναι ο ρόλος της Εξεταστικής Επιτροπής. Νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος Ακροδεξιάς αγέλης».

Advertisement

Advertisement

Όταν έγινε γνωστή η ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Μακάριος Λαζαρίδης παρενέβη στην συνεδρίαση της εξεταστικής και μίλησε για άθλια και συκοφαντική ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη, ρωτώντας τον μάρτυρα εάν του επιτέθηκε σωματικά με εκείνον να του απαντά αρνητικά. «Εκπλήσσομαι από τα ψέματα. Είναι άθλιοι και συκοφάντες όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ανακοίνωση. Θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Με τέτοιες άθλιες ανακοινώσεις τα στόματα και τα δικά μου και των μελών της εξεταστικής δεν θα τα κλείσουν» υποστήριξε ο «γαλάζιος» εισηγητής.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης πρόσθεσε μάλιστα πως θα κάνει μήνυση και αγωγή στη διευθύντρια επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ Στεφανία Μουρελάτου και στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου να πάνε στο δικαστήριο και να αποδείξουν τα όσα αναφέρουν. «Να αποδείξει πως είμαι φασίστας. Ελπίζω να έρθει η κ. Στεφανία Μουρελάτου στα δικαστήρια. Δεν θα το αφήσω να πέσει κάτω», σημείωσε και έκανε γνωστό πως έχει ήδη δώσει εντολή ώστε να γίνει μήνυση στην Στεφανία Μουρελάτου και ενδεχομένως το ΠΑΣΟΚ.

«Εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι», τόνισε η Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας να κάνει λόγο για «ανοίκεια» επίθεση, υποστηρίζοντας πως «τέσσερις βουλευτές τον τράβαγαν να τον βγάλουν έξω από την αίθουσα».