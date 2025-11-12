Έφτανε μια ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τον νόμιμο εκπρόσωπο της Cognitera Γιάννη Κουφουδάκη για να σηκώσει τα ντεσιμπέλ της αντίδρασης απο την αντιπολίτευση.

«Τι κόμμα είστε;» ρώτησε τον μάρτυρα ο «γαλάζιος» εισηγητής. «Είστε μέλος κάποιου κόμματος;» έθεσε το ερώτημα ο Μακάριος Λαζαρίδης προς τον Γιάννη Κουφουδάκη με τον τελευταίο να απαντά ψύχραιμα πως είναι «με τον Παναθηναϊκό». Στο σχόλιο μάλιστα του Μακάριου Λαζαρίδη πως δεν τον βρίσκουν σύμφωνο οι οπαδικές του προτιμήσεις, ο μάρτυρας επιστράτευσε το χιούμορ του λέγοντας προς τον βουλευτή της ΝΔ πως «κανείς δεν είναι τέλειος». Ωστόσο, ο εισηγητής της ΝΔ επέμεινε, ρωτώντας εκ νέου τον εκπρόσωπο της Cognitera αν είχε συμμετάσχει ποτε σε εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. «Ποτέ δεν ήμουν μέλος, στέλεχος ή φίλος του ΠΑΣΟΚ, και θα προτιμούσα να μην αποκαλύψω την πολιτική μου ταυτότητα» ήταν η απάντηση του Γιάννη Κουφουδάκη.

Αυτή η σκηνή και οι ερωτήσεις του «γαλάζιου» εισηγητή προκάλεσαν την αντίδραση της αντιπολίτευσης με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη να χαρακτηρίζει ως «αδιανόητο» να ερωτάται «τον 21ο αιώνα μάρτυρας αν ποτέ ψήφισε συγκεκριμένο κόμμα». Η Μιλένα Αποστολάκη τόνισε πως «πιστοποιητικά κοινωνικών και πολιτικών φρονημάτων δεν ζητάμε», εξηγώντας πως οι ερωτήσεις για κομματική ιδιότητα μπορεί να έχουν νόημα όταν σχετίζονται με θέσεις ή ρόλους που επηρεάζουν τη δράση ενός προσώπου, όχι όμως με το τι ψηφίζει, ενώ κάλεσε το προεδρείο να διασφαλίσει ότι παρόμοιο περιστατικό δεν θα επαναληφθεί.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Όσο οι καταθέσεις των μαρτύρων δεν υπηρετούν το αφήγημα της ΝΔ, η πλειοψηφία φαίνεται να καταφεύγει στην αναζήτηση πιστοποιητικών πολιτικών φρονημάτων»

Σχολιάζοντας τα όσα διαδραματίστηκαν στην κατάθεση Κουφουδάκη, πηγές του ΠΑΣΟΚ σημείωναν πως «κατά την εξέταση του Ιωάννη Κουφουδάκη, μέλος του Δ.Σ. της Cogniterra, η Νέα Δημοκρατία επιχείρησε αμετανόητα να συνδέσει τον μάρτυρα με το ΠΑΣΟΚ. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι όποιος ισχυρίζεται για τον ίδιο ότι είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ “λέει ψέματα” εκθέτοντας τον εισηγητή της πλειοψηφίας, ο οποίος στη συνέχεια κάλεσε τον μάρτυρα να αποκαλύψει αν έχει ψηφίσει κάποια στιγμή στη ζωή του ΠΑΣΟΚ!

Όσο οι καταθέσεις των μαρτύρων δεν υπηρετούν το αφήγημα της ΝΔ για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πλειοψηφία φαίνεται να καταφεύγει στην αναζήτηση πιστοποιητικών πολιτικών φρονημάτων, ανεπιτυχώς εν προκειμένω, ώστε οι διαχρονικές ευθύνες και παθογένειες να καλύψουν τις πρόδηλες ευθύνες της εξαετούς διακυβέρνησης του κ.Μητσοτάκη.

Ως θετική καταγράφεται η δέσμευση του Προεδρείου ότι στο μέλλον δε θα γίνει ανεκτή η υποβολή ερώτησης σε μάρτυρα με την οποία θα καλείται να καταθέσει τι ψηφίζει στις εκλογές, παραβιάζοντας έτσι πέραν άλλων και την συνταγματικά κατοχυρωμένη μυστικότητα της ψήφου.

Κατά την εξέτασή του, σχετικά με το ποσό των 7 ευρώ ανά αίτηση που κατέβαλαν οι παραγωγοί για την αίτηση, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι αφορούσε την αμοιβή της Gaia προς τα ΚΥΔ για τις υπηρεσίες που παρείχε βάσει σύμβασης και πως κατά την κρίση του, λόγος αποχώρησης των παραγωγών από τη Gaia ήταν το ύψος του τιμήματος, το οποίο οι αγρότες θεωρούσαν υψηλό.

Όσον αφορά τις πληρωμές του αγροτικού κόσμου για το 2025, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι οι εταιρείες Neuropublic και Cogniterra έχουν δώσει έγκαιρα και σωστά όλα τα παραδοτέα και η καθυστέρηση της πληρωμής δεν αφορά την κοινοπραξία. Ο μάρτυρας χαρακτήρισε πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα.

Παραμένει, λοιπόν, το ίδιο ερώτημα προς την κυβέρνηση: Πότε θα δοθούν οι επιδοτήσεις στους παραγωγούς, για να σταματήσει ο εμπαιγμός και η εξαθλίωση των παραγωγών της χώρας και ποιος ευθύνεται για αυτές τις αδιανόητες καθυστερήσεις;».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Όλοι δηλώνουν… “υπερήφανοι”, αλλά ο λαός και ο αγροτικός κόσμος πληρώνει τα πρόστιμα»

Από την δική τους πλευρά πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σχολίαζαν πως «”υπερήφανος”, όπως άλλωστε όλα τα στελέχη των Τεχνικών Συμβούλων, δήλωσε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής και ο Γιάννης Κουφουδάκης, σήμερα μέλος του Δ.Σ. της COGNITERA Α.Ε., ο οποίος είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλος της NEUROPUBLIC Α.Ε., καθώς και υπάλληλος του GAIA Επιχειρείν Α.Ε. Ξέρει, δηλαδή, από πρώτο χέρι πώς λειτουργεί το σύστημα των πληρωμών.

Το ερώτημα είναι πόθεν προκύπτει αυτό το αίσθημα της «περηφάνειας» όταν, όπως ανέδειξε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης, αποτέλεσμα των κακών πληρωμών του 2022 ήταν η επιβολή προστίμου ύψους 55.000.000 ευρώ στη χώρα μας από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Πρόστιμο που θα πληρώσει από την τσέπη του ο ελληνικός λαός.

Κατά τα άλλα, ο κ. Κουφουδάκης επέλεξε να “αδειάσει” τον προηγούμενο μάρτυρα, κ. Κατρή, αναφέροντας ότι δεν θα αναλάμβανε διοικητική θέση σε Τεχνικό Σύμβουλο αν ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του λάμβαναν επιδοτήσεις.

Τέλος, αλγεινή εντύπωση προκαλεί η ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη στον κ. Κουφουδάκη σχετικά με το “τι ψήφισε στις εκλογές”. Εξίσου καταδικαστέα είναι και η μη αντίδραση του προεδρείου της Εξεταστικής Επιτροπής στη διατύπωση του εν λόγω ερωτήματος. Θέλει μεγάλη προσπάθεια και τεράστια λογικά άλματα ώστε κάποιος να θεωρήσει αυτή την ερώτηση – που αντιβαίνει στη μυστικότητα της ψήφου – αντίστοιχη με τις ερωτήσεις που έχουν τεθεί σε άλλους μάρτυρες οι οποίοι κατέχουν αποδεδειγμένα θέση στον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ (από τον οποίο τροφοδοτήθηκε το “γαλάζιο” κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ)».