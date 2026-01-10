Δύο δημοσιογράφοι με δεκαετίες πολιτικού ρεπορτάζ στην πλάτη τους, στην νέα επιτυχημένη εβδομαδιαία video εκπομπή τους στην HuffPost. Κάθε Σάββατο ασχολούνται με την αντιπολίτευση σε όλες τις πτέρυγές της. Την Αντιπολίτευση η οποία είναι ανίκανη να αντιπολιτεύεται την Κυβέρνηση, η οποία επίσης… αντιπολιτεύεται τον εαυτό της. Μιά ιστορία πολιτικής τρέλλας και όχι μόνο. Τα κόμματα και τα πρόσωπα στο «εδώλιο» του Huffpost. Και όποιος αντέξει.

Σε αυτό το δέκατο επεισόδιο και το δεύτερο του 2026, σχολιάζουν και αναλύουν όλη την κουβέντα που γίνεται γύρω από την Μαρία Καρυστιανού. Συζητούν επίσης για την επανάσταση των νέων.

