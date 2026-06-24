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Με μια αιχμηρή ανάρτηση, ο Νίκος Πλακιάς τοποθετήθηκε για την παραίτηση του Βασίλη Κοκοτσάκη από το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, επαναφέροντας στη δημόσια συζήτηση συνθήματα και αντιπαραθέσεις που είχαν αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα γύρω από την υπόθεση των Τεμπών.

Ο κ. Πλακιάς, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις, αναφέρθηκε στο σύνθημα που είχε ακουστεί κατά το παρελθόν, «εμείς με τη Μαρία κι εσείς με τη Μαφία», αφήνοντας σαφείς αιχμές για όσους το υιοθέτησαν και το προέβαλαν δημόσια.

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Απευθυνόμενος μάλιστα στον Βαγγέλη Βλάχο, ο οποίος επίσης έχασε τον αδελφό του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, έγραψε:

«Τελικά ποιον εννοούσε αυτό το σύνθημα; Λες να είμασταν εμείς η Μαφία; Ακόμα μπερδεμένος είμαι».

Στη συνέχεια συνέχισε στο ίδιο ύφος, σχολιάζοντας τη στάση όσων είχαν ταχθεί υπέρ του συγκεκριμένου συνθήματος και σήμερα, όπως υποστηρίζει, αποφεύγουν να τοποθετηθούν για τις εξελίξεις.

«Και τι έγινε με όλους εκείνους που το φώναζαν; Πολύ listerine έπεσε».

Εδώ που κάθομαι @EvanVlacho και σκέφτομαι τα όσα περάσαμε τρισήμιση χρόνια τώρα,

δεν μπόρεσα να καταλάβω πότε εκείνο το σύνθημα :

Εμείς με την Μαρία εσείς με την Μαφία !!!

Τελικά ποιον εννοούσε αυτό το σύνθημα ;

Λες να είμασταν εμείς η Μαφία ;

Ακόμα μπερδεμένος είμαι .

Και τι… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) June 24, 2026