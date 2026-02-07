Σε αυτό το δεκατοτέταρτο επεισόδιο και το έκτο του 2026, οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι, σχολιάζουν καυστικά την συμπεριφορά των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην κατ’αρχήν πρόταση Μητσοτάκη για συνταγματικές αλλαγές.

Παραλαμβάνουν και τον Δημήτρη Νατσιό με τις αντί-Δαρβινικές απόψεις του για τις μαϊμούδες που προφανώς δεν βλέπει στο πολιτικό του περιβάλλον και το face ή «πωπώ» (επιφώνημα) Control για να μην του προκύψει ομοφυλόφιλος στο κόμμα του. Ασχολούνται και με το Κίνημα Δημοκρατίας και το κρίσιμο διήμερο συνέδριο.

