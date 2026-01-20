Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Όπως ανέφερε, δεν αποκλείει στο μέλλον να υπάρξει είτε μια μορφή «αδελφοποίησης» είτε μια πολιτική συνεργασία με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι μια τέτοια σύμπραξη δεν προϋποθέτει πλήρη ταύτιση απόψεων. «Ναι, θα ήθελα να συνεργαστώ, αν και είμαι σίγουρος ότι δεν θα συμφωνούμε σε όλα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις, ο ίδιος ξεκαθάρισε τη δική του θέση, δηλώνοντας πως προσωπικά θεωρεί ότι οι αμβλώσεις πρέπει να επιτρέπονται, καθώς, όπως είπε, μια κοινωνία που τις απαγορεύει δεν φαίνεται να λειτουργεί προς το καλύτερο.

Παράλληλα, ο Φειδίας Παναγιώτου αναφέρθηκε στη θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τονίζοντας ότι δεν έχει μετανιώσει για την επιλογή του. «Λατρεύω τη δουλειά και πιστεύω ότι είμαι χρήσιμος στην κοινωνία», ανέφερε, αναγνωρίζοντας όμως πως ένας ευρωβουλευτής από τους 700 δεν μπορεί από μόνος του να αλλάξει την Κύπρο ή την Ευρώπη.

Τέλος, απαντώντας στην κριτική για το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας, παραδέχθηκε ότι η ανοιχτή διαδικασία υποψηφιοτήτων οδήγησε και στη συμμετοχή ατόμων που δεν ήταν κατάλληλα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι την τελική επιλογή θα την κάνει ο κόσμος.