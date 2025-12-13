Το «σκληρό ροκ», σε μόλις ένα γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης στην δεύτερη ημέρα συζήτησης του προϋπολογισμού, μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης έφτανε για να προκύψουν τα δεδομένα της συζήτησης των επόμενων ημερών: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πλήρως απομονωμένη στο αγροτικό ζήτημα και άλλαξε γραμμή σκληραίνοντας τη στάση της καθώς από το «επιμένουμε στον διάλογο» μετατοπίστηκε στο όσοι «τολμήσουν να βρεθούν αντιμέτωποι με την κοινωνία, θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου». Και αυτό όταν δέχθηκε καταιγισμό «πυρών» από σύσσωμη την αντιπολίτευση που καταλόγισε στο Μαξίμου «προσχηματικό» και «υποκριτικό» προσκλητήριο για διάλογο.

«Όπως έχει πει και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όσοι ξεπεράσουν τα όρια, όσοι φτάσουν στο σημείο να παραβιάσουν τη μετακίνηση των πολιτών, θα υποστούν και τις συνέπειες του νόμου. Όποιος τολμήσει να έρθει αντιμέτωπος με την κοινωνία, θα υποστεί και τις συνέπειες» ήταν το μήνυμα της κυβέρνησης που έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην σφοδρές επικρίσεις όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Advertisement

Advertisement

Ο Παύλος Μαρινάκης, μάλιστα, θέλοντας να βάλει την «κόκκινη γραμμή» της κυβέρνησης απευθύνθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης – και ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ: «Συμφωνείτε ή όχι με το κλείσιμο των δρόμων; Συμφωνείτε με την κλιμάκωση, ναι ή όχι; Εάν ναι, να το πείτε στην κοινωνία», τονίζοντας, την ίδια στιγμή, πως έχουν περάσει οι ημέρες του «λεφτά υπάρχουν» και του «δώστα όλα».

Σε αυτή την συνθήκη που διαμορφώνεται για το Μαξίμου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για ακόμη μια φορά τόνισε πως η κυβέρνηση επιμένει στο διάλογο με τους αγρότες, αλλά με συγκεκριμένη συζήτηση επί συγκεκριμένων πόρων. «Εμείς είμαστε εδώ για όλο τον πρωτογενή τομέα και για όλη την κοινωνία» είπε, επισημαίνοντας όμως πως «κάθε φορά που κλείνει ένας δρόμος, ταλαιπωρούνται όλοι». Στις βαριές κατηγορίες της αντιπολίτευσης σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τα περί γαλάζιας «εγκληματικής οργάνωσης», καταγγέλλοντας όλους όσοι «πετάνε λάσπη» κατά του «γαλάζιου» στρατοπέδου.

Στις έντονες επικρισεις που δέχθηκε από την αντιπολίτευση για την πορεία της Οικονομίας ο Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας πως «κ. Μάντζο, κατά πως φαίνεται είναι στον πυρήνα του DNA του κόμματός σας το “λεφτά υπάρχουν”. Τα λεφτά είναι συγκεκριμένα». Απαντώντας σε όσα του καταλόγισαν ο Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως «ήταν στο ίδιο κόμμα και τον ίδιο εξώστη, άρα η απάντηση στους κύριους Χαρίτση και Γαβρήλο είναι κοινή». Όπως εόπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «κάθεστε δίπλα στον υπουργό Οικονομικών επί ημερών του οποίου ο φόρος για τους νέους ήταν 29%, ενώ εμείς το πήγαμε στο 0%. Το να κουνάτε εσείς το δάχτυλο λέγεται το απόλυτο θράσος», ενώ λίγες στιγμές νωρίτερα σχολίασε πως «τα κόμματα έπαιζαν για χρόνια Monopoly, δίνοντας ανέξοδες υποσχέσεις οι οποίες αποδείχθηκαν πιο ακριβείς».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος τόνισε πως τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου είναι απολύτως σαφή, σχολιάζοντας πως δεν κατέβηκαν στους δρόμους «για να κάνουν ρεβεγιόν» ούτε για να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους για την κυβερνητική βοήθεια.

«Μην τολμήσει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός να πάρουν πρωτοβουλίες για να διαρρήξουν το μέτωπο των αγροτών», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος, κάνοντας λόγο για υποκριτικό κάλεσμα για διάλογο.

«Οι αγρότες χόρτασαν από άδειες υποσχέσεις και λόγια συμπάθειας. Είστε γελασμένοι εάν νομίζετε πως θα διασπάσετε την ενότητά τους, έχουν κοινό εχθρό» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ.

Advertisement

«Πάει πάρα πολύ η κυβέρνηση της υποκρισίας να κατηγορεί τους αγρότες για προσχηματικό διάλογο. Να δώσετε απαντήσεις στα αιτήματά τους», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Εμ τους χρωστάτε, εμ τους δέρνετε. Με τον πεινασμένο κάνεις δύσκολα διάλογο», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κώστας Χήτας. Ο Αλέξανδρος Καζαμίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, τόνισε πως η κυβέρνηση «εμπαίζει τους αγρότες χωρίς αιδώ. Διάλογος με εκβιασμούς δεν γίνονται. Ποιον κοροϊδεύετε;».

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε μεταξύ του Παύλου Μαρινάκη και του Αλέξανδρου Καζαμία όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας ισχυρίστηκε πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «είναι εμπλεκόμενος» στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενος την χθεσινή κατάθεση του Χρήστου Μπουκώρου στην εξεταστική. «Είστε ένας κοινός ψεύτης και συκοφάντης. Μίλησα με τον κύριο Μπουκώρο, δεν είπε αυτά που είπατε. Είστε ένας ψεύτης. Είστε στο κόμμα που σας αξίζει», απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης.

Advertisement