«Τα ράντζα ως φαινόμενο έχουν σχεδόν εξαφανιστεί αλλά το πρόβλημα παραμένει μεγάλο στο “Αττικόν” γιατί το συγκεκριμένο νοσοκομείο σχεδιάστηκε για 80.000 ασθενείς και νοσηλεύει 200.000 οι μισοί εκ των οποίων κάτοικοι εκτός Περιφέρειας Αττικής» δήλωσε στο ΕΡΤnews ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Το πρόβλημα είναι διαχρονικό αλλά δεν θα το παραδώσω στους επομένους θα το λύσω στη θητεία μου» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

«Σύντομα θα ανακοινώσουμε κάτι σπουδαίο που θα ικανοποιήσει ιδιαίτερα τους κατοίκους των μικρών νησιών. Καλύψαμε το 60% της διαδρομής, θέλουμε κάτι επιπλέον. Οι αναμονές μειώθηκαν, οι λίστες αναμονής για χειρουργεία επίσης, στα νησιά καλύφθηκαν τα κενά, οι μεταρρυθμίσεις δουλεύουν, προχωράμε» είπε επίσης.

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις τόνισε: «Ξέρετε άλλη κυβέρνηση που στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης προηγείται με διψήφια διαφορά; Όσο για τα περί στόχου αυτοδυναμίας γι’ αυτό θα με ρωτήσετε στην προεκλογική περίοδο του 2027».

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ότι όταν ανακοινώσει το κόμμα του η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα είναι το πρόβλημα: «Αν πέσει στα χέρια της Ζωής ο Αλέξης δεν θα αντέξει πολύ, είναι καλοζωισμένος, όχι όπως εγώ», ανέφερε.