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Με το θέμα του καλωδίου και το Τουρκολυβικό μνημόνιο η ιστορία επαναλαμβάνεται όπως με την «ανακήρυξη του ψευδοκράτους» στην Κύπρο που όλοι το θεωρούσαν παράνομο αλλά το ψευδοκράτος εξακολουθεί να υπάρχει τονίζει ο έγκριτος και πολύπειρος πολιτικός συντάκτης Γιάννης Ευσταθίου στη συνέντευξη του στη HuffPost.

Εκτιμά πάντως ότι η διαδικασία με το Γαλλικό πλοίο θα προχωρήσει και δεν θα υπάρξουν Τουρκικές αντιδράσεις.

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Μιλώντας για την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση θεωρεί ότι όλα θα κριθούν από την συμμετοχή του κόσμου στην κάλπες ενώ δεν αποκλείει μια κυβέρνηση κοινής αποδοχής με τεχνοκράτη Πρωθυπουργό που θα διαχειριστεί την Ελληνική Προεδρία.



Για τον Αντώνη Σαμαρά λέει ότι ως έμπειρος πολιτικός είναι αρκετά «τακτικιστής» ενώ μιλάει και για την κόντρα ΠΑΣΟΚ- ΕΛΑΣ και κάνει προβλέψεις για το ποιος θα είναι τελικά δεύτερος. Ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης; Να δούμε όσα είπαν με τον Γιώργο Ψύλλια.