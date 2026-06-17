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Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε την Τρίτη γενέθλια, έκλεισε τα 74 του χρόνια.

Και το γιόρτασε με μια τούρτα και σβήνοντας ένα κεράκι, αναρτώντας το σχετικό στιγμιότυπο στα social media, ευχαριστώντας παράλληλα όσους του ευχήθηκαν. «Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας», έγραψε ο πρώην πρωθυπουργός.

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Ο Γιώργος Παπανδρέου γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου 1952, επομένως έγινε 74 ετών.

Ας σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα ο πρώην πρωθυπουργός δείχνει να μη συμμετέχει στις καθημερινές διεργασίες του ΠΑΣΟΚ και δεν παρεμβαίνει με δηλώσεις του στην επικαιρότητα. Οι εμφανίσεις του είναι επιλεκτικές, όπως αυτή στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος όπου στην ομιλία του με τίτλο «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» άσκησε έντονη κριτική κατά της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα.

