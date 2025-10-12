Στο ιερό ναό της Ακρόπολης ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής (12.10.2025) η εκδήλωση για τον εορτασμό της 81ης επετείου της απελευθέρωσης της Αθήνας από την γερμανική κατοχή. Εκεί, έδωσαν το παρών πλήθος κόσμου, όπως ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Χάρης Δούκας, ο Γιώργος Παπανδρέου και άλλα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, αφού κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στη συνέχεια ανέβηκε στην Ακρόπολη όπου παρακολούθησε την έπαρση της γαλανόλευκης, εν όψει του εορτασμού της 12ης Οκτωβρίου 1944, της ημέρας που αποχώρησαν από την Αθήνα τα στρατεύματα και μπήκε τέλος στη γερμανική κατοχή.

Τον λόγο πήρε και ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας αλλά και ο υφυπουργός Βασίλης Σπανάκης.

Στην εκδήλωση βρέθηκαν και ο Γιώργος Παπανδρέου, η Σοφία Βούλτεψη με τον Αλέξη Χαρίτση και τον Νίκο Βούτση.

Η ανάρτηση Δένδια

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έκανε ανάρτηση στα social media αναφερόμενος στην 81η επέτειο.

«81 χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της μακράς νύχτας της Γερμανικής Κατοχής. “Και βλέπομε τη γερμανική σημαία σιγά – σιγά να υποστέλλεται, να εξαφανίζεται σαν να την κατάπιε ο Ιερός Βράχος. Και να αρχίζει να ανεβαίνει στον ιστό το αγαπημένο χρώμα του ουρανού μας” (Ιωάννα Τσάτσου, Φύλλα Κατοχής)», έγραψε στη λεζάντα.

