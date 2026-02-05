Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, στην κατάμεστη αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, με πρωτοβουλία της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Ελεονώρας Μελέτη, και σε συνδιοργάνωση με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρέσβη κ. Ιωάννη Βράιλα.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την πρώτη επίσημη εορταστική δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας που φιλοξενήθηκε στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναδεικνύοντας τον διαχρονικό και οικουμενικό ρόλο της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής παιδείας, σκέψης και πολιτισμού.

Οι ομιλίες μεταδόθηκαν παράλληλα μέσω ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε ευρύ κοινό να παρακολουθήσει την εκδήλωση. Την έναρξη των εργασιών χαιρέτισαν ο Επίτροπος για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, κ. Glenn Micallef, με διαδικτυακό μήνυμα, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη, επίσης μέσω ζωντανής σύνδεσης, καθώς και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, κ. Γεώργιος Κουμουτσάκος. Στους χαιρετισμούς τους υπογράμμισαν τη σημασία της ελληνικής γλώσσας ως θεμελίου της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης εκπαίδευσης.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις διακεκριμένων ομιλητών από τον ακαδημαϊκό και πολιτιστικό χώρο, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κλασικών Σπουδών (FIEC), καθηγητής Ανδρέας Φουντουλάκης, ο αναπληρωτής καθηγητής Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, Steven Hunt, η μουσικός και διευθύντρια της Σχολής Αρχαίων Ελληνικών «Ελληνική Αγωγή», Ευγενία Μανωλίδου, καθώς και η επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης, Evelien Bracke. Οι παρεμβάσεις ανέδειξαν, παράλληλα, τη σύγχρονη σημασία της ελληνικής γλώσσας και των Κλασικών Σπουδών ως εργαλείων καλλιέργειας κριτικής σκέψης, γλωσσικής ακρίβειας και

ανθρωπιστικής κρίσης, ιδίως σε μια εποχή ταχύτατης τεχνολογικής εξέλιξης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε μεγάλος αριθμός ευρωβουλευτών, μεταξύ των οποίων οι κ.κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Ελίζα Βόζεμπεργκ, Γιώργος Αυτιάς, Φρέντι Μπελέρης, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, Νίκος Παπανδρέου, Δημήτρης Τσιόδρας και Νίκος Φαραντούρης, καθώς και ευρωβουλευτές άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η παρουσία τους επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον και τη διαχρονική αναγνώριση της σημασίας της ελληνικής γλώσσας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη τόνισε τη δέσμευσή της για τη συστηματική

προώθηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς εντός των ευρωπαϊκών θεσμών,

επισημαίνοντας ότι η ελληνική γλώσσα παραμένει ζωντανός φορέας αξιών, γνώσης και

δημοκρατικού στοχασμού στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Κλείνοντας, ανανέωσε το

ραντεβού για τον επόμενο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας το 2027

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέτοντας τις βάσεις για την καθιέρωση της εκδήλωσης ως

θεσμού.

Η Ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην Ε.Ε., Πρέσβης Ιωάννης Βράιλας.

Η διευθύντρια της σχολής Αρχαίων Ελληνικών «Ελληνική Αγωγή» Ευγενία Μανωλίδου

Η αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την ελληνική γλώσσα.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν πολλοί Έλληνες Ευρωβουλευτές

Ιωάννης Βράιλας, Ελεονώρα Μελέτη, Γιώργος Κουμουτσάκος, Ευγενία Μανωλίδου

Οι καθηγητές Steven Hunt και Ανδρέας Φουντουλάκης

Οι καθηγητές Evelien Bracke, Steven Hunt και Ανδρέας Φουντουλάκης

Steven Hunt, Ελεονώρα Μελέτη, Evelien Bracke, Ανδρέας Φουντουλάκης, Ευγενία Μανωλίδου