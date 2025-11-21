Είναι ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης να πληρώσει τους αγρότες απαντά η Κομισιόν στις πανηγυρικές ανακοινώσεις σύμφωνα με τις οποίες η έγκριση από μέρους της Επιτροπής για το σχέδιο δράσης (Action Plan II) στον ΟΠΕΚΕΠΕ «άνοιξε και τον δρόμο» για τις πληρωμές των δικαιούχων.

Σε ερώτηση της HuffPost σχετικά με τις δηλώσεις των αξιωματούχων της ελληνικής κυβέρνησης, η Κομισιόν διαβεβαιώνει ότι ενημέρωσε επίσημα τις ελληνικές αρχές για την υπό όρους αποδοχή, όπως υπογραμμίζει, του σχεδίου δράσης για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) στις 19 Νοεμβρίου 2025.

Μπορεί η Επιτροπή να απαντά στη HuffPost ότι έχει καλή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και να επιβεβαιώνει ότι «η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές έχουν δεσμευτεί να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν συσσωρευτεί επί σειρά ετών», ωστόσο όπως προκύπτει η αποδοχή του σχεδίου τελεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις που έχει επισημάνει η Επιτροπή.

Επίσης, σε ερώτησή μας για το εάν συνδέεται η έγκριση του Σχεδίου με τις πληρωμές των δικαιούχων η Κομισιόν απαντά με σαφήνεια:

«Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την έγκαιρη καταβολή και τον έλεγχο των δαπανών της ΚΑΠ. Είναι ευθύνη των ελληνικών αρχών να πληρώνουν τους Έλληνες αγρότες.

Οι ελληνικές αρχές οφείλουν να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης».

Σημειώνεται ότι χθες τόσο ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, όσο και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έλεγαν ότι με την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Action Plan 2 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανοίγει και τυπικά ο δρόμος για τις πληρωμές των αγροτών.

Υπενθυμίζεται δε ότι λίγες ημέρες πριν κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν αποδώσει τις καθυστερήσεις στη μετάβαση στο νέο, πολύ αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων που όπως έλεγαναπαιτεί χιλιάδες επιτόπιους ελέγχους σε περίπου 80.000 κτηνοτρόφους και 500.000 αγρότες. Τόνιζαν ότι οι έλεγχοι αυτοί δεν μπορούν να ολοκληρωθούν «από τα γραφεία της Αθήνας» ούτε είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν όλοι εγκαίρως. Εξαιτίας αυτού, όπως υποστήριζαν, υπήρξαν επιβραδύνσεις ή και «πάγωμα» πληρωμών.

Οι ίδιες κυβερνητικές πηγές αναγνώριζαν ότι η καθυστέρηση επιβαρύνει πρωτίστως τους έντιμους παραγωγούς, αλλά υποστήριζαν ότι η μη συμμόρφωση της Ελλάδας με το νέο σύστημα θα έθετε σε κίνδυνο τη ροή των κοινοτικών πόρων. Με βάση τις δύο επιστολές της DG AGRI, προειδοποιούσαν ότι η Επιτροπή θα μπορούσε ακόμη και να αναστείλει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες πληρωμές, εάν δεν εφαρμοστεί εγκαίρως το αξιόπιστο σχέδιο δράσης.

Ωστόσο, μετά και τις σημερινές διευκρινίσεις της Κομισιόν, τα ερωτήματα παραμένουν: πώς θα διασφαλιστεί ότι οι έντιμοι δικαιούχοι θα λάβουν τα χρήματά τους χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση; Με ποιον τρόπο και σε ποιο χρονικό πλαίσιο μπορεί να ολοκληρωθεί ο τεράστιος όγκος των ελέγχων, ώστε να εντοπιστούν οι πραγματικοί δικαιούχοι; Και τελικά, τι ήταν αυτό που εμπόδιζε έως τώρα τη διαδικασία, εάν, σύμφωνα με την Επιτροπή, οι πληρωμές ήταν αποκλειστική ευθύνη της Ελλάδας;

