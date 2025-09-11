Η Τουρκία των απειλών για την «Γαλάζια πατρίδα», τα θαλάσσια πάρκα, τις διάφορες ΑΟΖ που σκαρφίζεται, τις δύο Ταξιάρχες «Αιγαίου» που έχει στα παράλια της και το casus belli, είχε το θράσος να υποβάλει αίτημα για συμμετοχή στο αμυντικό/εξοπλιστικό πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βεβαίως η Τουρκία, παρότι δεν είναι μέλος της ΕΕ, έχει αναπτύξει αρκετά στενές σχέσεις με ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Οι συνεργασίες αυτές άλλοτε είναι διμερείς (εταιρείες–εταιρείες) και άλλοτε μέσα από διεθνή προγράμματα. Ενδεικτικά:

Γερμανία

• Η Rheinmetall έχει στο παρελθόν εξετάσει συμπαραγωγή αρμάτων μάχης Altay με την τουρκική BMC.

• Η Γερμανία έχει προμηθεύσει στο παρελθόν κινητήρες και τεχνολογία για τεθωρακισμένα οχήματα.

• Παράλληλα, λόγω πολιτικών εντάσεων, οι εξαγωγές όπλων έχουν περιοριστεί μετά το 2016, αλλά η συνεργασία σε επιμέρους τεχνολογίες συνεχίζει να υπάρχει.

Ιταλία

• Η Leonardo συνεργάζεται με τουρκικές εταιρείες για το αντιαεροπορικό σύστημα SAMP/T (μέσω του κοινού γαλλοϊταλικού κονσόρτσιου Eurosam, μαζί με την Aselsan και Roketsan).

• Συμμετοχή σε έργα αεροναυτικής και ηλεκτρονικών συστημάτων.

Γαλλία

• Μέσω της Eurosam, κοινά προγράμματα αντιαεροπορικής άμυνας (όπως το προαναφερθέν SAMP/T).

• Συνεργασίες με Thales και MBDA σε ηλεκτρονικά, πυραυλικά συστήματα και τεχνολογίες ραντάρ.

Ισπανία

• Στενή συνεργασία με τη Navantia για το τουρκικό ελικοπτεροφόρο/αμφίβιο πλοίο TCG Anadolu (που βασίζεται στο σχέδιο του ισπανικού Juan Carlos I).

• Υποστήριξη σε ναυπηγικά προγράμματα και μεταφορά τεχνογνωσίας.

Υπενθυμίζω ότι μόλις πριν από λίγες μέρες, την περασμένη Κυριακή στην ΔΕΘ, στην συνέντευξη τύπου που έδωσε, ο κύριος Μητσοτάκης επικαλέστηκε το άρθρο 16, αναφέροντας ότι στο πρόγραμμα SAFE δεν μπαίνει η Τουρκία όσο υπάρχει το casus belli. Έπρεπε, όμως, κάποιος να του υπενθυμίσει εκείνη την ώρα, ότι η Τουρκία είναι και εισβολέας στην Κύπρο και έχει υπό την στυγνή στρατιωτική κατοχή της, το 37% της νήσου.

Αυτές οι γραμμές αναρτώνται ελάχιστη ώρα από το αίτημα που υπέβαλε στις Βρυξέλλες ο Ερντογάν. Αναμένεται πριν περάσει η 12η νυχτερινή ώρα, σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, να έχει εκδώσει ανακοίνωση η ελληνική κυβέρνηση. ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ του αιτήματος. Θα ήταν ακόμα καλύτερο αν είχαμε σχετική δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών ή και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ο όποιος αρέσκεται στο να κάνει Τικ Τοκ και Ίνσταγκραμ δηλώσεις.

Ενδιαφέρον θα έχει πως θα αντιδράσουν οι κολλητοί αμυντικοβιομηχανικοί σύμμαχοι της Τουρκίας. Έτσι κι αλλιώς δε μοιάζει η ελληνική κυβέρνηση Μητσοτάκη να τους έχει πολυενοχλήσει.