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Την υποψηφιότητά της με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές γνωστοποίησε η Μαίρη Μηλιαρέση την Πέμπτη (26.11.2026), με ανάρτησή της στα social media, συνδέοντας τη νέα σελίδα στην πολιτική της διαδρομή με την πολυετή δράση της για την προστασία των αδέσποτων ζώων.

Η αντιδήμαρχος Προστασίας Αδέσποτων Ζώων και Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Γλυφάδας δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την πρόταση που δέχθηκε, εκλαμβάνοντάς την ως αναγνώριση της μέχρι σήμερα προσφοράς της.

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«Η πρόταση που μου έγινε από το γραφείο του Πρωθυπουργού να είμαι υποψήφια στα νότια προάστια με συγκίνησε πολύ και με τιμά ιδιαίτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαίρη Μηλιαρέση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, δε, στη φιλοζωική της δράση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η υποψηφιότητά της θα συμβάλει στην ουσιαστικότερη στήριξη των αδέσποτων ζώων.

«Για μένα, η αναγνώριση του αγώνα για τα αδέσποτα της Γλυφάδας και για τα ζώα γενικότερα έχει ξεχωριστή αξία», σημείωσε, προσθέτοντας: «Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου στο οποίο δίνω καθημερινά την καρδιά μου, μαζί με ανθρώπους που νοιάζονται και προσφέρουν»