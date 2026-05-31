Ο Τέρενς Κουίκ, στο καθιερωμένο βίντεο που απευθύνει κάθε Κυριακή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έδωσε συνέχεια στο πρόσφατο άρθρο του στη HuffPost για την τουρκική προκλητικότητα.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις και τα πρωτοσέλιδα από την Τουρκία για «ξυσίματα», τόνισε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να πέσει στο ίδιο επίπεδο ρητορικής, αλλά οφείλει να επιμείνει θεσμικά και διπλωματικά.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Κύπρος έχουν κάθε δικαίωμα να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλαγή στάσης απέναντι στην Άγκυρα, με δεδομένη την κατοχή στην Κύπρο και τις συνεχείς προκλήσεις στα ευρωπαϊκά σύνορα.

«Η διπλωματία πρέπει να είναι συνετή, αλλά όταν χρειάζεται, να κάνει και φουρτούνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.