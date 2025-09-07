Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αντιγραφή προτάσεών του χωρίς κοστολόγηση και για αδυναμία ουσιαστικής απάντησης στην ακρίβεια, με τον εκπρόσωπο Τύπου να μιλά για «πανικό και έλλειψη αξιοπιστίας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «απερχόμενο και απονομιμοποιημένο πρωθυπουργό», καταγγέλλοντας περιορισμένες φοροελαφρύνσεις και απουσία μέτρων κατά της αισχροκέρδειας, ενώ ζητά παραίτηση και πολιτική αλλαγή.

Από την πλευρά του, το ΚΚΕ χαρακτηρίζει το «καλάθι της ΔΕΘ» άδειο για τον λαό και γεμάτο παροχές για τους επιχειρηματικούς ομίλους, υπογραμμίζοντας ότι οι εξαγγελίες δεν μπορούν να ανακουφίσουν τα λαϊκά στρώματα.

Τέλος, η Ελληνική Λύση κάνει λόγο για έναν πρωθυπουργό «σε πανικό», με «γενικόλογες ανακοινώσεις χωρίς σχέδιο», καταγγέλλοντας παράλληλα ότι δεν ειπώθηκε λέξη για το πραγματικό βάρος που σηκώνουν οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και ο πρωτογενής τομέας.

ΠΑΣΟΚ: Μας αντιγράφει ο Μητσοτάκης

Στον απόηχο των χθεσινών εξαγγελιών του πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ όπου μεταξύ επισήμανε την έλλειψη κοστολόγησης και την ελπίδα του «να μην τον άκουσε ο κ. Μαρινάκης και τον κατηγορήσει. Αν θυμάστε εμάς μας είχαν χαρακτηρίσει πολιτικούς απατεώνες», όπως συγκεκριμένα ανέφερε.

«Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλές μέρες μας είχανε στην ουσία λοιδορήσει ότι δε φέρνουμε στο τραπέζι κοστολογημένες προτάσεις. Ο πρωθυπουργός χθες, αν είδατε, κοστολόγησε μόνο την φορολογική παρέμβαση και για τα υπόλοιπα που είπε δεν είπε λέξη για κοστολόγηση. Ο πρωθυπουργός χθες παρουσιάστηκε αγχωμένος, να προσπαθεί απελπισμένα να γαντζωθεί στην εξουσία.

Πολλά από αυτά που εξήγγειλε, όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά είναι προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει στο δημόσιο διάλογο το ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό. Τότε η κυβέρνηση υποστήριζε πως τα μέτρα αυτά θα βουλιάξουν την οικονομία και για τον ΦΠΑ, συγκεκριμένα, ότι δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Τελικά περνάει η μείωση του ΦΠΑ στον καταναλωτή ή δεν περνάει; Ή περνάει μόνο στα νησιά;», συμπλήρωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Τόνισε ακόμη ότι δεν είπε τίποτα για την ακρίβεια, η οποία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν σήμερα οι Έλληνες. Η ακρίβεια απομειώνει το εισόδημα αλλά μάλλον για τον πρωθυπουργό δεν υπάρχουν καρτέλ, ούτε λέξη για ελέγχους. Προφανώς, ομολογεί ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Μου έκανε εντύπωση και η εικόνα πανηγυρισμού του κ. Μητσοτάκη την ώρα που ανακοίνωνε τα μέτρα – είναι προφανώς το άγχος και ο πανικός που έχει. Όλα αυτά τη στιγμή που έλεγε ότι ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης, της νέας γενιάς και της οικογένειας. Έξι χρόνια, ποια ώρα ήταν;»

«Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει εδώ και μήνες, πρόταση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για το Εθνικό Απολυτήριο. Η κυβέρνηση δέχτηκε και δεσμεύτηκε, πάνω στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε ξαναδεί Πρωθυπουργό να ανακοινώνει ως δική του πρωτοβουλία κάτι που έχει δρομολογηθεί με πρωτοβουλία άλλου κόμματος, όπως η έναρξη εθνικού διαλόγου για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου. Χρειάζεται και η ηθική στην πολιτική. Δεν μπορεί να ανακοινώνεις με θράσος κάτι που το ΠΑΣΟΚ πήρε ως πρωτοβουλία και εσύ αποδέχτηκες. Αυτό που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, έχει ήδη δρομολογηθεί.

Ο κόσμος πια θέλει αξιοπιστία και συνέπεια. Χρειάζεται ένα συμβόλαιο αλήθειας και τέτοιο δεν μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τυπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

ΣΥΡΙΖΑ: Είναι ενας απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός

Κριτική στην παρουσία του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ ασκεί με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «είναι φανερά πλέον ένας απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός και για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτηση του και πολιτική αλλαγή».

Στην ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου αναφέρει: «Πιεσμένος από την αντίδραση της κοινωνίας που δεν τα βγάζει πέρα από την ακρίβεια, τους φόρους και τα χαμηλά εισοδήματα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα περιορισμένες φοροαπαλλαγές.

Δεν ανακοίνωσε κανένα μέτρο για τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια.

Αντίθετα, περιορίστηκε σε συστάσεις για το ρεύμα, την ώρα που τα καρτέλ θησαυρίζουν.

Δεν προχώρησε σε μέτρα για ΕΦΚ και ΦΠΑ όπως ζητάει και η ΕΕ, ενώ ακόμα και το μέτρο για τον ΦΠΑ των νησιών είναι περιορισμένο.

Χαρακτήρισε την αύξηση των μισθών και των συντάξεων, “απλοϊκή ιδέα”. Είναι απλοϊκή για τον πρωθυπουργό η αδυναμία των νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν ακόμη και στις βασικές ανάγκες, ενώ οι ημέτεροι θησαυρίζουν; Είναι προκλητικό να μιλά για μια χώρα “στον πυρήνα της Ευρώπης” όταν αγνοεί την Ευρωπαία Εισαγγελέα.

Είναι προκλητικό να επικαλείται ατζέντα νομιμότητας, όταν οι “Φραπέδες” και οι “Χασάπηδες” κάνουν πάρτι.

Είναι προκλητικό να δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει την απομόνωση της χώρας, την ώρα που μας έχει εκθέσει επανειλημμένα διεθνώς και είμαστε εκτός όλων των σοβαρών συμφωνιών, με σοβαρό διπλωματικό έλλειμμα.

Είναι προκλητικό ότι δεν είπε κουβέντα για το έγκλημα των Τεμπών και για τη Δικαιοσύνη και ότι ισχυρίστηκε πως για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει διαχρονική ευθύνη».

Για τις φοροαπαλλαγές που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός σημειώνει: «Αφού επιδόθηκε σε μια ακραία φοροεπιδρομή, δημιουργώντας υπερπλεόνασμα 6.5 δισεκατομμυρίων, κυρίως από έμμεσους φόρους, προχώρα σε φοροαπαλλαγές που αποδεικνύουν την άδικη πολιτική του.

Και τολμά να ζητά συναίνεση, ενώ βαρύνεται με το σκάνδαλο των υποκλοπών, με το μπάζωμα του εγκλήματος των Τεμπών και με την απροκάλυπτη παραβίαση του Συντάγματος.

Είναι φανερά πλέον ένας απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός. Και για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτηση του και πολιτική αλλαγή.Για μια Προοδευτική Ελλάδα.Για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Για μια νέα προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης, την οποία θα παρουσιάσει την Τέταρτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος».

ΚΚΕ: Το περιβόητο «καλάθι της ΔΕΘ» είναι γεμάτο με παροχές για τους επιχειρηματικούς ομίλους

«Το περιβόητο «καλάθι της ΔΕΘ» αποδείχθηκε ότι είναι γεμάτο με μέτρα-παροχές και «μεταρρυθμίσεις» για τους επιχειρηματικούς ομίλους, ιδιαίτερα εκείνους που ετοιμάζονται να «ξεκοκαλίσουν» τα κονδύλια της πολεμικής οικονομίας και των εξοπλισμών. Για τον λαό όλα αυτά προμηνύουν επιδείνωση της θέσης του, ενώ και όσα παρουσιάζονται ως «παροχές» αποτελούν είτε μια ελάχιστη επιστροφή από την τεράστια φοροληστεία από την οποία προκύπτουν τα θηριώδη πλεονάσματα είτε «αδειανό πουκάμισο», όπως η μείωση της άμεσης φορολογίας στους νέους, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δουλεύουν με τον κατώτατο μισθό, με ημιαπασχόληση ή με «μαύρη», ανασφάλιστη εργασία και φυσικά πληρώνουν τους υπέρογκους έμμεσους φόρους» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του και προσθέτει:

«Πίσω από τη μαγική εικόνα που προσπάθησε, κατά την προσφιλή του συνήθεια, να παρουσιάσει ο κ. Μητσοτάκης, βρίσκονται όλα αυτά για τα οποία διαδήλωναν την ίδια ώρα δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τα εργατικά σωματεία και τους φορείς τους: η δουλειά μέχρι και για 13 ώρες την ημέρα, οι μισθοί που τελειώνουν στις 15 του μήνα, ο εδώ και χρόνια κατηργημένος 13ος και 14ος μισθός για τους δημοσίους υπαλλήλους και οι αντίστοιχες συντάξεις, η άθλια κατάσταση στο ΕΣΥ, οι ελλείψεις στην εκπαίδευση κλπ.

Τις όποιες «φοροελαφρύνσεις» εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, τις έχει προεισπράξει η κυβέρνηση δυο και τρεις φορές με τους άδικους άμεσους και έμμεσους φόρους, με τα τεκμήρια των αυτοαπασχολουμένων και βέβαια δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να μετριάσουν τη συνεχή αύξηση των τιμών σε κρίσιμα αγαθά, όπως τα τρόφιμα, το ρεύμα, τα ενοίκια. ‘Αλλωστε, η συντριπτική πλειονότητα των φορολογικών εσόδων, περίπου 95%, προέρχεται από τα λαϊκά στρώματα, ενώ η αύξησή τους είναι κατά βάση τα «πανωτόκια» της ακρίβειας που «καλπάζει».

Όσα βιώνει ο λαός από τη μία και τα κέρδη-ρεκόρ των εισηγμένων στο χρηματιστήριο, των τραπεζών, των ενεργειακών ομίλων, των σούπερ μάρκετ, των βιομηχάνων της πολεμικής οικονομίας από την άλλη, αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, δηλαδή της ανάπτυξης που ευαγγελίζονται κυβέρνηση και κόμματα του συστήματος, της άδικης καπιταλιστικής ανάπτυξης, που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε νέα κρίση, την οποία θα επιχειρήσουν να φορτώσουν και πάλι στον λαό, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Κενό γράμμα θα αποδειχθούν και πάλι οι εξαγγελίες για το δημογραφικό, που αποτελούν απλά μια ανακύκλωση πολιτικών, οι οποίες έχουν οδηγήσει στο σημείο να κλείνουν φέτος πάνω από 750 σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών, αφού δεν απαντούν στο αμείλικτο ερώτημα: πώς θα κάνουν οικογένεια τα νέα ζευγάρια με τα ενοίκια στα ύψη, με ανύπαρκτες και εμπορευματοποιημένες κοινωνικές υπηρεσίες και δουλεύοντας 13 ώρες τη μέρα για να τα βγάλουν πέρα; Αντίστοιχα, οι εξαγγελίες που παρουσιάζονται σαν απάντηση στο στεγαστικό, είναι στην ουσία επιδότηση των μεγαλοκατασκευαστών, τη στιγμή που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εκτάσεις του Δημοσίου για κατασκευή εργατικής-λαϊκής κατοικίας, με επανασύσταση του ΟΕΚ, που κατήργησαν οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ».

«Το μόνο στο οποίο ήταν ειλικρινής ο κ. Μητσοτάκης είναι η προσήλωσή του στις αντιλαϊκές οδηγίες της ΕΕ, στη δημοσιονομική πειθαρχία της, στην αποπληρωμή του κρατικού χρέους νωρίτερα ακόμα και από τις δεσμεύσεις, στο σύμφωνο σταθερότητας, στην στροφή στην πολεμική οικονομία και τους εξοπλισμούς, σε όλα αυτά που υλοποιεί με ζήλο και τα οποία αποδέχονται όλα τα κόμματα της ευρωενωσιακής κανονικότητας. Εκεί μπορεί να βρει και τις συναινέσεις που αναζητά για την περιβόητη «πολιτική σταθερότητα», που σημαίνει μόνο αστάθεια για τα δικαιώματα και τη ζωή του λαού» σημειώνει, ακόμα, το ΚΚΕ και καταλήγει στην ανακοίνωσή του:

«Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά και αταλάντευτα απέναντι σε αυτή την πολιτική που φέρνει νέα μεγάλα αδιέξοδα και απειλές για τον λαό και που δεν παίρνει από «rebranding» κάθε λογής νέων και παλιότερων δήθεν Μεσσιών, αλλά μόνο από ανατροπή και ριζική εκ βάθρων αλλαγή, μέσα από ένα μεγάλο, πανελλαδικά συντονισμένο, ταξικά προσανατολισμένο κίνημα σε αντικαπιταλιστική – αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, το οποίο θα βάλει στο προσκήνιο τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες των πολλών, κόντρα στα κέρδη των λίγων εκμεταλλευτών».

Ελληνική Λύση: Ο πρωθυπουργός είναι σε πανικό

«Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού αποδεικνύουν ότι είναι σε πανικό. Οι ανακοινώσεις του είναι γενικόλογες γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν έχει σχέδιο. Τα όσα είπε για την δήθεν μείωση της φορολογίας είναι γενικόλογα και χωρίς ουσία διότι για μας κανόνας είναι η πάταξη της αισχροκέρδειας του λαθρεμπορίου και η αύξηση των εισοδημάτων των Ελλήνων με ταυτόχρονη μείωση των τιμών», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για την αποψινή ομιλία και τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, επισημαίνοντας: «Από την άλλη πρέπει να σημειώσω ότι είναι ο ίδιος που απέφυγε να πει έστω και μία φορά τη λέξη «Μακεδονία» διότι την πρόδωσε αυτός και όλη η Νέα Δημοκρατία, ενώ μιλούσε στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Για τα οικονομικά που πάνε καλά αξίζει να προτρέψουμε τον πρωθυπουργό να δει το έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών και το εμπορικό έλλειμμα της χώρας που σημαίνουν αυτομάτως νέα χρεοκοπία. Μέσα στο λόγο του -εμφανές προϊόν σύγχυσης- δεν έχει εξαγγελθεί τίποτα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους τους, εκτός από μειώσεις φορολογικών συντελεστών. Ούτε κουβέντα για την πάταξη της φοροδιαφυγής».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε: «Ένα σοβαρό οικονομικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μειώσεις των εισφορών εργοδοτών και εργαζόμενων που στη χώρα μας είναι από τις υψηλότερες στην ΕΕ ενώ ο Κ. Μητσοτάκης δεν είπε κάτι σχετικό για μειώσεις των φόρων των επιχειρήσεων ώστε να γίνουν ανταγωνιστικές. Μακροοικονομικά δεν μας μίλησε για αυτό που η Ελληνική Λύση εδώ και χρόνια επιμένει: Την αλλαγή του παρακμασμένου οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδος, ούτε έδειξε ενδιαφέρον για τον πρωτογενή τομέα. Για το διεθνές περιβάλλον να του υπενθυμίσουμε ότι όλες οι χώρες της Μεσογείου πλέον είναι απέναντι μας και αυτό είναι «κατόρθωμα» προσωπικό δικό του. Ενώ ταυτόχρονα “πέτυχε” το ακατόρθωτο: Να κάνει ταυτόχρονα εχθρούς τον Τραμπ και τον Πούτιν, καθώς ήταν ο υβριστής του Τραμπ και ταυτόχρονα ο μοναδικός που κήρυξε ευθέως και δημοσίως των πόλεμο εναντίον του Πούτιν αναβαθμίζοντας έτσι την Τουρκία με συνέπεια να απομονώσει την Ελλάδα από τις δυο πανίσχυρες υπερδυνάμεις».

Σε υστερόγραφο ο κ. Βελόπουλος σημειώνει: «Τα περί συναίνεσης και συνεργασιών, ο Κ. Μητσοτάκης να τα συζητήσει με άλλους. Η Ελληνική Λύση δεν πρόκειται δώσει καμμία συναίνεση καθώς εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με διεφθαρμένους και βουτηγμένους στα σκάνδαλα. Σκοπός μας είναι να κυβερνήσουμε υπέρ των φτωχών Ελλήνων πολιτών και όχι των πλουτοκρατών που ο ίδιος υπηρετεί.

Εμείς με προδότες της Μακεδονίας, “μπολιαστές” της λαθρομετανάστευσης και βαρώνους Μινχάουζεν δεν έχουμε καμία σχέση».

Νέα Αριστερά: «Μανιφέστο φτώχειας και αδικίας»

«Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε στη ΔΕΘ το «πακέτο» των 1,7 δισ. ευρώ, που υποτίθεται ότι θα ανακουφίσει τα νοικοκυριά. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για αναδιανομή φτώχειας: Η μείωση του συντελεστή από το 22% στο 16% για μια τετραμελή οικογένεια με εισόδημα 15.000 ευρώ ανά γονιό αποδίδει “τεράστιο όφελος”… 1,5 ευρώ την ημέρα. Ένα ποσό που δεν φτάνει ούτε για τις βασικές ανάγκες. Για τη συντριπτική πλειοψηφία, ο μισθός τελειώνει στις 17 του μήνα· με τα μέτρα της ΝΔ ίσως αντέξει μέχρι τις 18. Αυτή είναι η “ανακούφιση” που υπόσχεται ο κ. Μητσοτάκης» αναφέρει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της και προσθέτει:.

«Για την παιδεία και την υγεία, η ΝΔ δεν προτείνει τίποτα παρά μόνο περικοπές και ιδιωτικοποιήσεις. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι μένουν για άλλη μια χρονιά χωρίς καμία αύξηση και οι χαμηλόμισθοι συνεχίζουν να ζουν σε καθεστώς φτωχοποίησης, βλέποντας την ακρίβεια να καταπίνει το εισόδημά τους.

Με όσα ανακοίνωσε, ο πρωθυπουργός αφήνει στο απυρόβλητο τον πλούτο, τα επιχειρηματικά κέρδη, και τα υψηλά εισοδήματα φορτώνοντας ξανά τα βάρη στις ίδιες κοινωνικές ομάδες. Το κόστος αυτών των “παρεμβάσεων” είναι λιγότερο από το μισό του υπερπλεονάσματος, το οποίο οι πολίτες έχουν ήδη πληρώσει φέτος, ενώ ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε και πάλι την τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμακίων συνεχίζοντας την αφαίμαξη των νοικοκυριών».

Επιπλέον, η Νέα Αριστερά σημείωσε ότι «Διατηρούνται όλες οι μειώσεις φόρων και οι φοροαπαλλαγές σε επιχειρηματικά κέρδη, μερίσματα και μεγάλες περιουσίες. Οι εργαζόμενοι εξαναγκάζονται σε 13ωρα, οι λογαριασμοί ενέργειας και τα ενοίκια εκτοξεύονται, ενώ η ΝΔ παρουσιάζει αυτά τα μέτρα ως “ανάσα” για τα νοικοκυριά.

Η Νέα Αριστερά προτείνει ξεκάθαρη ανατροπή αυτής της πολιτικής: μείωση της έμμεσης φορολογίας στο μέσο όρο της Ε.Ε., αύξηση της φορολόγησης των κερδών, μερισμάτων και πλουσίων, κατάργηση των προκλητικών φοροαπαλλαγών, θεσμοθέτηση φόρου μεγάλου πλούτου και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών με προσλήψεις, εξειδίκευση και νέες τεχνολογίες».

«Η πολιτική του Μητσοτάκη σημαίνει κουπόνια επιβίωσης για τους πολλούς και φοροασυλία για τους λίγους. Δεν είναι σχέδιο για την κοινωνία, είναι το μανιφέστο της αδικίας: φτωχοποίηση για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, προνόμια για το κεφάλαιο.

Ο πρωθυπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, του εγκλήματος των Τεμπών και της ακρίβειας, είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.