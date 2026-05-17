Στο κυριακάτικο βίντεο μήνυμα του προς τον πρωθυπουργό ο Τέρενς Κουίκ αναφέρεται στη Νέα Δημοκρατία την ώρα που εξελίσσεται το Συνέδριο της και το πολιτικό κλίμα δεν είναι ανέφελο. Υπάρχουν εσωτερικές αιχμές, επιστολές, γκρίνιες και η αίσθηση ότι κάποιοι «ιδρώνουν τη φανέλα» ενώ άλλοι μένουν πιο πίσω.

Όμως το πραγματικό πεδίο δεν είναι μόνο το κομματικό παρασκήνιο. Είναι η κοινωνία. Εκεί όπου η ακρίβεια πιέζει, η στέγη γίνεται δυσβάσταχτη, η παιδεία κοστίζει, ενώ ζητήματα όπως τα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το κράτος δικαίου ζητούν καθαρές απαντήσεις.

Η Ελλάδα έχει πετύχει σημαντική οικονομική σταθερότητα. Αλλά αν αυτή δεν φτάσει στο καθημερινό τραπέζι, μπορεί να χαθεί πολιτικά.

Η χώρα δεν αντέχει ακυβερνησία. Χρειάζεται σταθερότητα, συναινέσεις και, αν απαιτηθεί, σοβαρές συνεργασίες. Γιατί η Ευρώπη ήδη βλέπει τα άκρα να διεκδικούν ρόλο εξουσίας.