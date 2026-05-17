Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχώρησε για λίγο το μεσημέρι του Σαββάτου από τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και μετέβη στο Costa Navarino, όπου και φιλοξενήθηκε το Europe Gulf Forum.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Μεσσηνία και στο περιθώριο του Forum συναντήθηκε με τη Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τον Πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι.

Στη συνάντηση με την επικεφαλής του ΔΝΤ συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της κρίσης στον Κόλπο στην παγκόσμια οικονομία και στον ενεργειακό εφοδιασμό, με έμφαση στις δυνατότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αμβλύνει τις συνέπειες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της. Η κα Γκεοργκίεβα συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για την ταχεία και δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και το μεταρρυθμιστικό έργο που έχει υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Φινλανδίας έγινε ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η Ελλάδα έχει πλέον αναπτύξει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρινούς συνεργασίας με όλες τις χώρες της περιοχής και λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην ΕΕ και στον Κόλπο. Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο της συνάντησης με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, τονίστηκε η σημασία της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας για την παγκόσμια οικονομία και η ανάγκη να αποφευχθούν προηγούμενα που θα περιορίζουν την ελεύθερη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα, ως ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της ναυτιλίας, συμμετέχει στην αποστολή ASPIDES της ΕΕ και είναι μέρος της πολυεθνικής πρωτοβουλίας, υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, για τη μεταπολεμική ασφάλεια των Στενών.