Καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τη συνέντευξη να εξελίσσεται επεισοδιακά. Αφορμή, αφενός τον χαρακτηρισμό «πανελίστας» για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και αφετέρου τις καταγγελίες Γεωργιάδη στην κόντρα που είχε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στη Βουλή χθες, Τετάρτη.

Όταν ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Κώστας Παπαχλιμίντζος είπε για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο – με τον οποίο η Ζωή Κωνσταντοπούλου λογόφερε on air πριν από μερικές ημέρες – «γιατί τον λέτε πανελίστα υποτιμητικά», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε «γιατί το λέτε αυτό ενώ προσπαθώ να αναδείξω την είδηση;».

«Μην προσπαθείτε να βρείτε συνωμοσία πίσω από κάθε λέξη που λέμε» είπε τότε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ με την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει «γιατί με ειρωνεύεστε;».

Ακολούθησε ο διάλογος

Παπαχλιμίντζος: Σας λέω κάτι αντικειμενικό

Κωνσταντοπούλου: Σας είπα κάτι για συνωμοσία; Την ώρα που μιλάω μιλάτε πάνω μου για να μην ακουστεί αυτό που λέω

Παπαχλιμίντζος: Δεν κάνουμε διαλέξεις εδώ

Κωνσταντοπούλου: Σας έκανα εγώ διάλεξη;

Παπαχλιμίντζος: Μην πάμε με τα διαδικαστικά δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θέλετε να πείτε για τον κ. Μπιμπίλα;

Κωνσταντοπούλου: Θέλετε να παίξετε το βίντεο; Δεν θέλετε γιατί η εντολή είναι να μην το παίξετε

Παπαχλιμίντζος: Ναι, εντολή από τον Πάπα, πριν φύγει από την Ιταλία είπε μην το παίξετε το βίντεο της Κωνσταντοπούλου, μα τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας;

Κωνσταντοπούλου: Είμαι σίγουρη ότι και στον κ. Μητσοτάκη έτσι μιλάτε

Παπαχλιμίντζος: Αν κάποιος με ειρωνεύεαι απαντάω αναλόγως, αν δεν με ειρωνεύετε δεν απαντώ

Κωνσταντοπούλου: Έχετε μεγάλη ένταση. Την είχε και ο Γεωργιάδης και έγινε σαν τον Παπαδόπουλο και τον Χίτλερ

Παπαχλιμίντζος: Πού κολλάνε αυτά;

Κωνσταντοπούλου: Εγώ έχω την ψυχραιμία του δικαίου

Παπαχλιμίντζος: Σας ρωτάω για τον κ. Μπιμπίλα και δεν απαντάτε

Κωνσταντοπούλου: Λέτε ψέματα ότι το έκανε η Πλεύση Ελευθερίας, δεν πρέπει να ενημερωθείτε;

Παπαχλιμίντζος: Δικαιώμα σας

Κωνσταντοπούλου: Όχι δεν είναι δικαίωμά μου, εγώ έχω δώσει αγώνα για την ΕΡΤ όταν αυτοί που σας λένε να λέτε ψέματα…

Παπαχλιμίντζος: Ναι κάποιος με πήρε τώρα και μου είπε να το πω

Η ένταση εκτονώθηκε όταν η συζήτηση στράφηκε στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει «μιας και είμαστε στα ψέματα, ας εξαντλήσουμε τους ψεύτες και τους Πινόκιο».

«Δεν το έχω διαβάσει ακόμα το βιβλίο αλλά είναι οργιώδης η διαφήμιση από μέσα ενημέρωσης για να πουλήσει το βιβλίο άρα υπάρχει οικονομικό ζήτημα. Είδα τι έγραψε για το Μάτι με αφορμή και μόνο την προσπάθεια να καλύψει τις ευθύνες. Δεν είναι Δικαιοσύνη να δικάζεται η υπόθεση σαν πλημέλλημα, να μην πηγαίνει ποτέ φυλακή πολιτικό πρόσωπο. Υπάρχει 25χρονος που πνίγηκε γιατί κανείς δεν έκανε περισυλλογή όσων βρίσκονταν στη θάλασσα. Την πρώτη μήνυση την κάναμε εμείς. Ο Τσίπρας παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτα. Το Μάτι είχε γίνει στάχτη και ήδη γνώριζαν για τους πρώτους 60 – 70 νεκρούς και εκείνος βγήκε ανερυθρίαστα στις κάμερες και παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτα» σημείωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστηρίζοντας πως με όσα γράφονται αποδεικνύεται ότι ήταν ο Τσίπρας που διοχέτευε όσα δηλητηριώδη δημοσιεύονταν εναντίον της ενώ χαρακτήρισε εντυπωσιακό ότι στις πρώτες πέντε σελίδες του βιβλίου αναφέρονται καλά λόγια για την Ντόρα Μπακογιάννη.

Δείτε τον καβγά από το 10:44 του βίντεο που ακολουθεί: