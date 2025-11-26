Στο «ηλεκτρισμένο» κλίμα της πολιτικής αντιπαράθεσης οι δυο «προαιώνιοι» εχθροί, που το αποδεικνύουν σε κάθε ευκαιρία ενός κοινοβουλευτικού τετ α τετ, Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου «έπαιξαν» ακόμη έναν γύρο σφοδρής σύγκρουσης με «ωσεί παρών» τον Διαμαντή Καραναστάση, ο οποίος παραιτήθηκε πριν από λίγες ημέρες από το βουλευτικό αξίωμα.

«Λέτε απύθμενα ψέματα από την ημέρα που ο Διαμαντής Καραναστάσης είπε πως δεν αντέχει τη βρωμιά σας και παραιτήθηκε. Επί μια εβδομάδα όλη η κυβέρνηση έχει σηκώσει κονιορτό» έδωσε τον τόνο της επίθεσης η Ζωή Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε προς τα κυβερνητικά έδρανα πως «νομίζετε πως θα σκεπάσετε τους καθαρούς ανθρώπους. Είναι εκλεγμένος με το σπαθί του ο Διαμαντής που τον λέτε διορισμένο». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε με ένταση πως ποτέ δεν διόρισε βουλευτή, καθώς το κόμμα της δεν εισήλθε στη Βουλή τον Μάιο του 2023.

Advertisement

Advertisement

Και αμέσως μετά από το βήμα της Ολομέλειας κρατώντας το κινήτο της τηλέφωνο φόρα παρτίδα πρόβαλλε βίντεο από το Tik Tok με πρωταγωνιστή τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη. «Τι έγινε; Σας πειράζει ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος; Ακούστε το γλείψιμο του Μακάριου Λαζαρίδη στον Διαμαντή και μετά τον βρίζει» τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάτω από τις αντιδράσεις τόσο του προεδρευόντα της συνεδρίασης Βασίλη Βιλιάρδου και άλλων βουλευτών.

Για «ένα απαράδεκτο show» μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης και επιτέθηκε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας πως προσβάλει «με χυδαίο τρόπο τον Κανονισμό», επιμένοντας πως ο Διαμαντής Καραναστάσης ήταν διορισμένος στο βουλευτικό αξίωμα. Ο υπουργός Υγείας είπε πως οι πολίτες έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται «το πραγματικό της πρόσωπο», επικαλούμενος πρόσφατες δημοσκοπήσεις που κατέγραψαν την Πλεύση Ελευθερίας κάτω από τη Φωνή Λογικής.

Ως «ψευταρά» κατηγόρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον Άδωνι Γεωργιάδη, κάνοντας λόγο για «αδιόρθωτο και αμετάπειστο ψεύτη». Η ίδια μάλιστα ανέφερε πως το ΚΚΕ «έχει βγάλει εκλεγμένο βουλευτή», προκαλώντας την έντονη αντίδραση του βουλευτή του ΚΚΕ Γιώργου Λαμπρούλη να της φωνάζει ιδιαίτερα δυνατά πως «λες ψέματα. Απόδειξέ το! και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να σχολιάζει πως «δεν βγάλατε τη Διγενή και την Φόνσου από τις λίστες;».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης με ιδιαίτερη ένταση στη φωνή τόνισε πως «ο θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και το νοικοκύρη. Ο κλέφτης είστε εσείς. Μη με διακόπτετε. Ανάγωγη, σταμάτα, δεν σου έμαθαν οι γονείς σου αγωγή και τα κάνεις αυτά στη Βουλή». Ο υπουργός Υγείας έδωσε μάλιστα συγχαρητήρια στον Δημήτρη Ουγγαρέζο για την αντιπαράθεση που είχε πρόσφατα σε τηλεοπτικό πλατό με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, λέγοντας, παράλληλα, πως ο Διαμαντής Καραναστάσης ήταν «παντελώς ανύπαρκτος» στη Βουλή και πως «βαρέθηκε και παραιτήθηκε».

«Μας δείξατε το χιτλερικό σας πρόσωπο. Νόμιζα πως έβλεπα τον Παπαδόπουλο έτσι όπως κάνατε» απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Άδωνι Γεωργιάδη να σχηματίζει την περίφημη «καρδιά» της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας λέγοντας πως «η κυρία της αγάπης έχει έρθει εδώ μόνο για να είναι κατήγορος των άλλων. Βρωμιά είστε εσείς που δεν ζητάτε συγγνώμη από όσους κατηγορούσατε και αθωώθηκαν. Μιλήσατε για τον Παπασταύρου, θα έπρεπε να ανάψετε κερί στην εκκλησία για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας για όλες τις συκοφαντίες εις βάρος του».