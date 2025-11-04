Το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου πέρασε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης 4/11 η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η Αμερικανίδα Πρέσβης στην Ελλάδα, που βρίσκεται στη χώρα μας εδώ και μερικές ημέρες, συνάντησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο και παρέδωσε τα διαπιστευτήρια της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δυο τους είχαν έναν σύντομο διάλογο διάρκειας 15-20 λεπτών ενώ παρούσες ήταν και η Υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και η Γενική Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Αλίκη Χατζή.

Μετά την επίδοση διαπιστευτηρίων είχε σύντομο διάλογο με τον Κώστα Τασούλα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την ρώτησε αν έχει έρθει προηγουμένως στην Ελλάδα, με την ίδια να απαντά ότι έχει επισκεφθεί την Υδρα και κάποια νησιά.



Ανέφερε ακόμη ότι είχε καθηγητή Ελληνα, ο οποίος ήταν και ο αγαπημένος της, ο κ. Σπυριδάκης.



Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, προσήλθε στο Προεδρικό, έγινε ανάκρουση του ελληνικού εθνικού ύμνου και πέρασε στο εσωτερικό του. Τη νέα πρέσβη υποδέχθηκε ο επικεφαλής εθιμοτυπίας του ΥΠΕΞ Γιώργος Ζεβελάκης ο οποίος την παρουσίασε και στον ΠτΔ: «Κύριε Πρόεδρε σας παρουσιάζουμε την υπό διαπίστευση πρέσβη…».

Στο Προεδρικό Μέγαρο την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συνόδευσε ο γιος της Ρον, ο Χρήστος Μαραφάτσος, πρόεδρος των Greeks For Trump και το Νο 2 στην Αμερικανική Πρεσβεία Τζος Χάκ.

Μετά τη συνάντησή της με τον Κώστα Τασούλα και αναχωρώντας από το Προεδρικό έγινε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως η κα. Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει σήμερα, Τρίτη (4/11) και επισήμως τα καθήκοντά της.

Λίγο αργότερα, στις 13.30 η Κίμπερλι Γκιλφόιλ πρόκειται να συναντήσει τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Αύριο, Τετάρτη η κα Γκιλφίλ στις 5 Νοεμβρίου στις 10.00 θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκτός από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υποδέχτηκε την πρέσβη της Νορβηγίας, Harriet Berg και την πρέσβη του Καναδά, Sonya Thissen.

Η πρέσβης του Καναδά Sonya Thissen / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI H πρέσβης της Νορβηγίας Harriet E. Berg / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI