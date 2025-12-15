Αποχωρεί από το Κίνημα Δημοκρατίας, το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης.

Ο πρώην βουλευτής Ηρακλείου και γιατρός στο επάγγελμα, είχε προσχωρήσει στο κόμμα Κασσελάκη τον Ιανουάριο κι ενώ είχε προηγηθεί ένας χρόνος απουσίας από την πολιτική σκηνή, καθώς τον Ιανουάριο του 2024 είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, που τότε είχε επικεφαλής τον Στέφανο Κασσελάκη, με καταγγελίες για έλλειψη ουσιαστικής αντιπολίτευσης.

Advertisement

Advertisement

Το Κίνημα Δημοκρατίας ήταν το τέταρτο κόμμα στο οποίο είχε ενταχθεί ο κ. Μιχελογιαννάκης. Αρχικά είχε μπει στη Βουλή το 2011 ως πρώτος επιλαχών με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, απ’ όπου ανεξαρτητοποιήθηκε καταψηφίζοντας το δεύτερο μνημόνιο, επανεξελέγη το 2012 ως συνεργαζόμενος με το κόμμα της ΔΗΜΑΡ, απ’ όπου ανεξαρτητοποιήθηκε λόγω διαφωνίας με την πολιτική της και εξελέγη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2015.

Στο παρελθόν, ο κ. Μιχελογιαννάκης είχε δεχθεί έντονη κριτική για τοποθετήσεις του, καθώς είχε κάνει λόγο για μετάδοση του AIDS μέσω σάλιου, ενώ όπως είχε υποστηρίξει, οι πιθανότητες μειώνονται εφόσον υπάρχει θρησκευτική πίστη, ενώ είχε αναφέρει ότι τα λείψανα των αγίων έχουν θαυματουργή δράση. Παράλληλα, είχε κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα με τους Σύρους πρόσφυγες, διαμαρτυρόμενος για την τρόικα, το μνημόνιο αλλά και τις δηλώσεις του τότε πρωθυπουργού της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου για συνεκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου. Η απεργία είχε σταματήσει άδοξα, με τον ίδιο να αποχωρεί για να πάει για καφέ.