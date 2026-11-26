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Ο ίδιος άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τη διαφθορά και τις μεγάλες καθυστερήσεις στα έργα υποδομής της Εύβοιας.

Παράλληλα, ο Κώστας Μαρκόπουλος ανακοίνωσε την απόφασή του να επανενεργοποιηθεί πολιτικά στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά.

Τάχθηκε υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας και της ανάγκης για ευρύτερες κοινοβουλευτικές συναινέσεις, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για την αποχή από τις εκλογικές διαδικασίες.

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Μια συγκλονιστική επισήμανση, που αποτυπώνει με τον πλέον παραστατικό τρόπο τις οικονομικές δυσκολίες της ελληνικής οικογένειας, έκανε στη συνέντευξή του στη HuffPost ο Κώστας Μαρκόπουλος, πρώην υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης στην κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και εν ενεργεία χειρουργός θώρακος και μεγάλων αγγείων.

Την τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα, όπως αναφέρει από την επαγγελματική του εμπειρία, τα ιατρεία παρουσιάζουν δραματική μείωση της κίνησης. Οι ασθενείς δεν έχουν χρήματα ούτε για την επίσκεψη ή τη συμμετοχή τους.

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Παράλληλα, ο Κώστας Μαρκόπουλος προχωρά σε μια σαφή πολιτική δήλωση: θα επανενεργοποιηθεί πολιτικά δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά.

Μια συζήτηση που ξεκίνησε από πολιτικές διαδρομές στους Ανεξάρτητους Έλληνες, πέρασε από το χειρουργικό τραπέζι, την ακρίβεια, τη διαφθορά, τις εκλογές, τα εθνικά θέματα και κατέληξε στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.

Όταν δεν περισσεύουν ούτε 50 ευρώ για τον γιατρό

Ίσως η σημαντικότερη κοινωνική διάσταση της συνέντευξης να βρίσκεται σε όσα περιέγραψε ο Κώστας Μαρκόπουλος ως γιατρός και όχι ως πολιτικός.

«Αν μπορείς να το πιστέψεις, την τελευταία εβδομάδα του μήνα τα ιατρεία μας είναι άδεια. Γιατί οι ασθενείς που πρέπει να πάνε στον γιατρό, για τον ίδιο, για τα παιδιά τους, για τη μάνα τους, για τον πατέρα τους, δεν έχουν να πληρώσουν την επίσκεψη, ούτε καν τη συμμετοχή».

Όπως υποστηρίζει, το φαινόμενο παρατηρείται εδώ και περίπου έξι μήνες.

Όταν ένας οικογενειάρχης δεν διαθέτει ούτε 50 ευρώ για μια αναγκαία ιατρική επίσκεψη, σημειώνει, η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο.

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Η μαρτυρία του, χωρίς να αποτελεί πανελλαδική στατιστική καταγραφή, αναδεικνύει μια ιδιαίτερα ανησυχητική διάσταση της ακρίβειας: την αναβολή της φροντίδας της υγείας για οικονομικούς λόγους.

Ο ίδιος αναρωτιέται πώς μπορεί να επιβιώσει ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, ακόμη και με δύο μισθούς, όταν το ενοίκιο, η ενέργεια και τα καθημερινά έξοδα απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού εισοδήματος.

Ακρίβεια, ΦΠΑ και αγοραστική δύναμη

Ο πρώην υπουργός απορρίπτει την επίκληση της διεθνούς ακρίβειας ως επαρκή εξήγηση για την κατάσταση στην Ελλάδα.

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Εστιάζει στην αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, στην έμμεση φορολογία, στον υψηλό βασικό συντελεστή ΦΠΑ, στο κόστος των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπογραμμίζει ότι ο ίδιος συντελεστής έμμεσης φορολόγησης επιβαρύνει πλούσιους και φτωχούς, ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν χρησιμοποιήσει φορολογικές μειώσεις ως εργαλείο αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Κατά την εκτίμησή του, η οικονομική πίεση, σε συνδυασμό με τις υποθέσεις διαφθοράς που απασχολούν την επικαιρότητα, τροφοδοτεί την κοινωνική δυσαρέσκεια.

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Αν είχε πολιτικό νυστέρι, θα έκοβε τη διαφθορά

Στην ερώτηση τι σκέφτεται ένας χειρουργός τη στιγμή που παίρνει το νυστέρι στα χέρια του.

«Μόνο τον στόχο, τίποτα άλλο. Έχουν φύγει όλα από το μυαλό. Τα πάντα».

Και όταν του ζητήθηκε να μεταφέρει συμβολικά το νυστέρι στην πολιτική πραγματικότητα της χώρας και τί θα έκοβε με αυτό, η απάντησή του ήταν ακαριαία:

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«Τη διαφθορά».

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Ο Κώστας Μαρκόπουλος θεωρεί ότι η διαφθορά δεν εξαντλείται στην κατασπατάληση δημόσιου χρήματος, αλλά δημιουργεί συνθήκες αναξιοκρατίας και απογοητεύει τους νέους ανθρώπους.

Αναφέρθηκε στις απευθείας αναθέσεις, στις δημόσιες συμβάσεις και στις υποθέσεις αγροτικών επιδοτήσεων, διατυπώνοντας σοβαρές αιτιάσεις για τη λειτουργία του κράτους.

«Η ανοχή της διαφθοράς κινδυνεύει να γίνει η καθημερινότητα στην Ελλάδα», προειδοποίησε.

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Η παράκαμψη της Χαλκίδας και οι διαρκείς καθυστερήσεις

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε για την πορεία των έργων υποδομής στην Εύβοια, όπου δραστηριοποιείται πολιτικά επί δεκαετίες.

Χαρακτήρισε την παράκαμψη της Χαλκίδας έργο πνοής, υπενθυμίζοντας τις τεράστιες κυκλοφοριακές ανάγκες του νησιού, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Κατήγγειλε αλλεπάλληλες μεταθέσεις των χρονοδιαγραμμάτων, προβλήματα απαλλοτριώσεων και εκκρεμότητες στις συνδέσεις του έργου με άλλους οδικούς άξονες.

Εξέφρασε μάλιστα αμφιβολίες για το κατά πόσο το σύνολο του έργου θα έχει ολοκληρωθεί ακόμη και το 2032.

Απέδωσε πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις και επέκρινε την πρακτική των εγκαινίων έργων που, κατά την περιγραφή του, δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως.

«Το επόμενό μου βήμα είναι ο Αντώνης Σαμαράς»

Η πολιτική είδηση της συνέντευξης ήρθε όταν, μετά τις αναφορές του στον πρώην πρωθυπουργό, ρωτήθηκε ευθέως εάν βρίσκεται πλέον κοντά στον Αντώνη Σαμαρά.

Η απάντησή του δεν άφησε περιθώρια παρερμηνειών.

«Εκεί θα είμαι. Το επόμενό μου βήμα είναι Αντώνης Σαμαράς».

Και συμπλήρωσε:

«Είμαι αποφασισμένος να επανενεργοποιηθώ πολιτικά δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά».

Κατά τον Κώστα Μαρκόπουλο, ένας νέος πολιτικός σχηματισμός υπό τον πρώην πρωθυπουργό θα μπορούσε να απευθυνθεί οριζόντια στην ελληνική κοινωνία, πέρα από τις παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές της Δεξιάς, του Κέντρου και της Αριστεράς.

Εξήρε τη διαχρονική στάση του Αντώνη Σαμαρά στα εθνικά θέματα, ενώ υποστήριξε ότι οι πρόσφατες παρεμβάσεις του περιγράφουν μια διαφορετική οικονομική αρχιτεκτονική για τη χώρα.

Ωστόσο, απέφυγε να προσδιορίσει τον χρόνο ανακοίνωσης του νέου πολιτικού φορέα, δηλώνοντας ότι η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον πρώην πρωθυπουργό.

Κυβερνήσεις συνεργασίας και συνταγματική αναθεώρηση

Ο Κώστας Μαρκόπουλος αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική κυβερνήσεων συνεργασίας, θεωρώντας ότι μπορούν να περιορίσουν την αλαζονεία της εξουσίας.

Στη συζήτησή μας εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο συμμετοχής ενός κόμματος Σαμαρά σε μελλοντικό κυβερνητικό σχήμα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ευρύτερων κοινοβουλευτικών συναινέσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σημαντικές θεσμικές αλλαγές και συνταγματική αναθεώρηση, με έμφαση στη διαφάνεια.

Άσκησε επίσης κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, επικαλούμενος την οικονομική διαχείριση της περιόδου της διακυβέρνησής του, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις για τις δυνατότητες διεύρυνσης της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου.

«Θέλω να πάει να ψηφίσει το 85%»

Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχε η τοποθέτησή του για την αποχή από τις εκλογές.

Ο πρώην υπουργός θεωρεί ότι η απομάκρυνση των πολιτών από την κάλπη συνδέεται με την απογοήτευση, την απώλεια εμπιστοσύνης και την αίσθηση ότι δεν μπορούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις.

Θα ήθελε, όπως είπε, η συμμετοχή στις επόμενες εκλογές να φτάσει στο 85%. Ένα τέτοιο ποσοστό θα αποτελείωνε τη σημερινή κυβέρνηση.

Υπενθύμισε ότι ο αγρότης της Θεσσαλίας και ο ακαδημαϊκός διαθέτουν ακριβώς την ίδια εκλογική δύναμη.

«Μία ψήφο έχουμε. Το ίδιο βάρος. Στο κουτί κάνει τον ίδιο θόρυβο».

Ουκρανία, Κύπρος και ο ρόλος της Ευρώπης

Η συζήτηση επεκτάθηκε στο διεθνές περιβάλλον, στον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων και στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ο Κώστας Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αναλαμβάνει περισσότερες πρωτοβουλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Επέκρινε επίσης την ελληνική εξωτερική πολιτική, θεωρώντας ότι η χώρα δεν αξιοποιεί επαρκώς τις δυνατότητες ανάληψης διπλωματικών πρωτοβουλιών.

Στη συζήτησή του,επισημάνθηκε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική διευθέτηση στην Ουκρανία δεν μπορεί να παραβλέπει το ζήτημα των κατεχόμενων εδαφών, παραπέμποντας στην τραγωδία της Κύπρου.

Η Ελλάδα δεν είναι μόνο τουρισμός

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με μια διαφορετική διάσταση της ελληνικής ισχύος: τον πολιτισμό.

Ο πρώην υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στην Αγία Σοφία, στην Ορθοδοξία, στη βυζαντινή κληρονομιά και στην ελληνική φιλοσοφία.

Θεωρεί ότι αυτά αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, τα οποία δεν προβάλλονται επαρκώς ούτε στη διεθνή διπλωματία ούτε στην εκπαίδευση.

«Μα είναι δυνατόν να ακρωτηριάζουμε την κληρονομιά μας; Τι Έλληνες θα βγάλουμε δηλαδή; Έλληνες του smartphone;».

Μια συζήτηση με πολλές πολιτικές αιχμές, προσωπικές αναφορές και μια σημαντική πολιτική είδηση για τη συμπόρευσή του με τον Αντώνη Σαμαρά.

Στον επίλογο, όμως, μένει κυρίως εκείνη η μαρτυρία του γιατρού: τα άδεια ιατρεία την τελευταία εβδομάδα του μήνα.

Διότι όταν ένας άνθρωπος αναβάλλει την επίσκεψή του στον γιατρό επειδή δεν του περισσεύουν 50 ευρώ, η ακρίβεια παύει να είναι απλώς ένα οικονομικό πρόβλημα. Γίνεται ζήτημα δημόσιας υγείας.