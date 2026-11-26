Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η 26η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Βιώσιμων Μεταφορών, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές μετακινήσεις.

Στην Ελλάδα, η κυκλοφοριακή συμφόρηση στα αστικά κέντρα παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα, την ποιότητα ζωής των πολιτών και το περιβάλλον.

Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταδιακά με τη χρήση ηλεκτρικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αν και η διείσδυση των ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων παραμένει περιορισμένη στο 0,65% του συνολικού στόλου.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως στόχο τη δραστική μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2050, προωθώντας επενδύσεις στα μέσα σταθερής τροχιάς και τις υποδομές.

Η επίτευξη βιώσιμης κινητικότητας απαιτεί ουσιαστικό σχεδιασμό, αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς και πολιτικές που θα μειώσουν την εξάρτηση από το ιδιωτικό αυτοκίνητο.

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Η 26η Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στις βιώσιμες μεταφορές. Μια διεθνής ημέρα που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, όπου η καθημερινή μετακίνηση εκατομμυρίων πολιτών αποτελεί πλέον ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της αστικής ζωής.

Ατελείωτες ουρές αυτοκινήτων, χαμένες εργατοώρες, ατμοσφαιρική ρύπανση, καθυστερήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς και μια ηλεκτροκίνηση που προχωρά, αλλά δεν έχει ακόμη αλλάξει ριζικά τις συνήθειες των Ελλήνων.

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Αυτή είναι η πραγματικότητα που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει τη δραστική μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές έως το 2050.

Η Παγκόσμια Ημέρα Βιώσιμων Μεταφορών καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2023, αναγνωρίζοντας ότι οι ασφαλείς, οικονομικά προσιτές και περιβαλλοντικά φιλικές μετακινήσεις αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αθήνα: Μια πρωτεύουσα που χάνει ώρες στους δρόμους

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας δεν είναι καινούργιο. Ωστόσο, η συνεχής επιβάρυνση βασικών οδικών αξόνων, όπως ο Κηφισός, η Κηφισίας και η Αττική Οδός, αναδεικνύει τις αντοχές αλλά και τις αδυναμίες του συστήματος μεταφορών.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στην ταλαιπωρία των οδηγών. Αφορούν την παραγωγικότητα, το κόστος των επιχειρήσεων, την ποιότητα του αέρα και την καθημερινή ζωή των οικογενειών.

Η επέκταση του μετρό, με σημαντικότερο έργο τη Γραμμή 4, μπορεί να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση σε περιοχές που σήμερα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το αυτοκίνητο.

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Ωστόσο, ακόμη και ένα σύγχρονο δίκτυο μετρό δεν αρκεί χωρίς αξιόπιστα λεωφορεία, σωστά οργανωμένες μετεπιβιβάσεις και ασφαλείς διαδρομές για πεζούς και ποδηλάτες.

Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να κυκλοφορούν περισσότερα οχήματα. Είναι να μετακινούνται περισσότεροι άνθρωποι, ταχύτερα και με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Θεσσαλονίκη: Το μετρό και η μεγάλη δοκιμασία

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Για τη Θεσσαλονίκη, η λειτουργία του μετρό σηματοδότησε μια ιστορική αλλαγή στις αστικές συγκοινωνίες.

Η πόλη, που για δεκαετίες στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στα λεωφορεία και στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, απέκτησε ένα νέο μέσο σταθερής τροχιάς.

Η πραγματική επιτυχία, όμως, θα κριθεί από τη δυνατότητα σύνδεσής του με τις υπόλοιπες συγκοινωνίες, τη συχνότητα των δρομολογίων, την εξυπηρέτηση των περιφερειακών περιοχών και τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

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Η Θεσσαλονίκη αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο σημαντικό είναι ένα μεγάλο συγκοινωνιακό έργο να εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό μεταφορών.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Η επανάσταση που έχει ακόμη εμπόδια

Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις μεταφορές.

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Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν αυξήσει σε μικρό ποσοστό την παρουσία τους, ενώ προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης έχουν επιχειρήσει να περιορίσουν το υψηλό κόστος αγοράς.

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Παράλληλα, επεκτείνεται το δίκτυο δημόσιων φορτιστών, χωρίς όμως να έχουν εξαλειφθεί οι σημαντικές διαφορές μεταξύ αστικών κέντρων, περιφέρειας και νησιωτικών περιοχών.

Για πολλούς πολίτες, το κόστος απόκτησης ηλεκτρικού οχήματος εξακολουθεί να είναι απαγορευτικό.

Προβλήματα δημιουργούνται επίσης όταν ένας οδηγός δεν διαθέτει ιδιωτικό χώρο στάθμευσης ή δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι.

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Επιπλέον, η περιβαλλοντική ωφέλεια της ηλεκτροκίνησης εξαρτάται και από τον τρόπο παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από τον συνολικό κύκλο ζωής των οχημάτων και των μπαταριών.

Παρά την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, η μεγάλη πλειονότητα των επιβατικών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα εξακολουθεί να χρησιμοποιεί βενζίνη ή πετρέλαιο. Χρειάζεται, ωστόσο, να διαχωρίσουμε τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα από τα υβριδικά και τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά, ώστε να μην παρουσιάζεται παραπλανητικά η πραγματική διείσδυση της ηλεκτροκίνησης. Στις δημόσιες συγκοινωνίες η αλλαγή είναι πλέον ορατή, καθώς ηλεκτρικά λεωφορεία έχουν ενταχθεί στους στόλους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, περιορίζοντας τους ρύπους και τον θόρυβο στους δρόμους. Η πρόκληση είναι να αυξηθεί ο αριθμός τους, να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες υποδομές φόρτισης και να συνδυαστεί η ανανέωση του στόλου με συχνότερα και πιο αξιόπιστα δρομολόγια.

Τα στοιχεία που δείχνουν τα λίγα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έως τον Οκτώβριο του 2026, στην Ελλάδα έχουν ταξινομηθεί συνολικά από το 2019 περίπου 40.337 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα, που αντιστοιχούν σε περίπου 0,65% του συνολικού στόλου, δηλαδή μόλις ένα στα 154 αυτοκίνητα. Τα υπόλοιπα περιλαμβάνουν κυρίως βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα, αλλά και υβριδικά οχήματα. Η εικόνα στις νέες πωλήσεις είναι διαφορετική: το πρώτο εννεάμηνο του 2026 ταξινομήθηκαν 8.193 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση 33,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Στις δημόσιες συγκοινωνίες, η ηλεκτροκίνηση προχωρά πιο αισθητά. Στην Αθήνα έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία τουλάχιστον 140 ηλεκτρικά λεωφορεία, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο ΟΑΣΘ διαθέτει πλέον 160 ηλεκτρικά λεωφορεία, μετά την προσθήκη 50 νέων αρθρωτών οχημάτων τον Σεπτέμβριο του 2026. Τα ηλεκτρικά λεωφορεία μειώνουν τον θόρυβο και μηδενίζουν τις εκπομπές καυσαερίων από την εξάτμιση κατά τη λειτουργία τους.

Η Ευρώπη σχεδιάζει τις μεταφορές του 2050

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο στόχο τη μείωση κατά 90% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές έως το 2050, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική δεν περιορίζεται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Περιλαμβάνει επενδύσεις στους σιδηροδρόμους, στις δημόσιες συγκοινωνίες, στις υποδομές φόρτισης, στις καθαρότερες θαλάσσιες μεταφορές και στην ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων για την αεροπορία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των σιδηροδρομικών μεταφορών, τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα.

Για την Ελλάδα, όπου το σιδηροδρομικό δίκτυο αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις ασφάλειας, αξιοπιστίας και υποδομών, η συζήτηση αυτή έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Το μεγάλο πρόβλημα των ελληνικών νησιών

Η βιώσιμη κινητικότητα δεν αφορά μόνο τις μεγάλες πόλεις.

Στα ελληνικά νησιά, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης δημιουργούν έντονη πίεση στα οδικά δίκτυα και στις υποδομές.

Η ανάπτυξη ηλεκτρικών λεωφορείων, η βελτίωση των τοπικών συγκοινωνιών και η χρήση καθαρότερων τεχνολογιών στις ακτοπλοϊκές μεταφορές μπορούν να συμβάλουν σε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης.

Το ζητούμενο είναι να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες, χωρίς να επιβαρύνεται υπέρμετρα το φυσικό περιβάλλον.

Πόσο κοστίζει τελικά η κακή μετακίνηση;

Υπάρχει μια παράμετρος που συχνά υποτιμάται στη δημόσια συζήτηση: το οικονομικό κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Οι καθυστερήσεις στους δρόμους μεταφράζονται σε χαμένο παραγωγικό χρόνο, μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, αυξημένα έξοδα μεταφορών και επιβάρυνση της υγείας.

Η βιώσιμη κινητικότητα δεν αποτελεί επομένως μόνο περιβαλλοντική επιλογή.

Είναι και οικονομική αναγκαιότητα.

Μια πόλη με αξιόπιστες συγκοινωνίες, ασφαλή πεζοδρόμια και λιγότερη εξάρτηση από το αυτοκίνητο μπορεί να γίνει πιο παραγωγική, πιο ανθρώπινη και περισσότερο ελκυστική για κατοίκους και επισκέπτες.

Η Ελλάδα χρειάζεται κάτι περισσότερο από εξαγγελίες

Η Παγκόσμια Ημέρα Βιώσιμων Μεταφορών αποτελεί μια ευκαιρία για απολογισμό.

Πόσο εύκολα μπορεί σήμερα ένας εργαζόμενος να φθάσει στην εργασία του χωρίς αυτοκίνητο; Πόσο ασφαλής είναι η μετακίνηση ενός παιδιού προς το σχολείο; Πόσο αξιόπιστα είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς; Πόσο προσβάσιμες είναι οι συγκοινωνίες για τους ανθρώπους με αναπηρία;

Αυτές είναι οι πραγματικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν.

Η Ελλάδα διαθέτει τις δυνατότητες να αναπτύξει ένα σύγχρονο σύστημα μεταφορών. Χρειάζεται όμως συνέχεια στον σχεδιασμό, ουσιαστικές επενδύσεις, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κυρίως πολιτικές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καθημερινότητας.

Γιατί η βιώσιμη μετακίνηση δεν είναι πολυτέλεια ούτε απλώς μια πράσινη ευρωπαϊκή υποχρέωση.

Είναι δικαίωμα του πολίτη να μπορεί να μετακινείται με ασφάλεια, αξιοπρέπεια, λογικό κόστος και χωρίς να χάνει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του στους δρόμους.

Πηγές: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.