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Παρά τη σύνδεση με τον φορτιστή, η διαδικασία φόρτισης είχε τερματιστεί αρκετές ώρες πριν από την εκδήλωση της φωτιάς.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος στην μπαταρία του οχήματος ως την πιθανότερη αιτία του περιστατικού.

Η επίσημη τεχνική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Μια ενδεχόμενη επιβεβαίωση προβλήματος στο σύστημα της μπαταρίας θα μπορούσε να επηρεάσει την αξιοπιστία και την πορεία του μοντέλου στην αγορά.

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Το σημαντικότερο μοντέλο της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας βρίσκεται στο επίκεντρο για όλους τους λάθος λόγους, καθώς ένα σοβαρό περιστατικό εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια της μπαταρίας του ηλεκτρικού του συστήματος.

Η Τουρκία επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να αποκτήσει ισχυρότερο αποτύπωμα στον χώρο του αυτοκινήτου, ενισχύοντας τη δική της αυτοκινητοβιομηχανία και παρουσιάζοντας εγχώριες προτάσεις που φιλοδοξούν να αποκτήσουν παρουσία και πέρα από τα σύνορά της.

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Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται φυσικά η Togg, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικότερους εκφραστές του τουρκικού οράματος για την αυτοκίνηση και, ειδικότερα, την ηλεκτροκίνηση.

Το Togg T10X αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά προϊόντα αυτής της προσπάθειας, έχοντας ήδη καταγράψει σημαντική παρουσία στην τουρκική αγορά. Ωστόσο, ένα περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα έρχεται να προκαλέσει ερωτήματα και να εντείνει τις ανησυχίες γύρω από το πολυδιαφημισμένο μοντέλο, καθώς πρόσφατα ένα T10X καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά την ώρα που φόρτιζε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Μελικγκαζί της Καισάρειας, όπου το αυτοκίνητο βρισκόταν σταθμευμένο σε σταθμό φόρτισης. Όπως μπορούμε να δούμε από τα πλάνα της κάμερας ασφαλείας που υπήρχε στο χώρο, το όχημα φαίνεται να βρίσκεται κανονικά συνδεδεμένο με τον φορτιστή και, ξαφνικά, να τυλίγεται στις φλόγες, χωρίς να διαπιστώνεται κάποια εξωτερική παρέμβαση.

Οι εικόνες είναι μάλιστα ιδιαίτερα τρομακτικές, καθώς το αυτοκίνητο αρχίζει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να βγάζει πυκνούς καπνούς, ενώ στα επόμενα καρέ το βλέπουμε να φλέγεται και να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ερευνητές θεωρούν πως κάποιο πρόβλημα στην μπαταρία του οχήματος ήταν αυτό που προκάλεσε τη φωτιά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί επίσημα η ακριβής αιτία. Ένα σημαντικό στοιχείο, ωστόσο, σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έδωσε η εταιρεία φόρτισης, τον σταθμό της οποίας χρησιμοποιούσε το T10X.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, παρότι το καλώδιο του αυτοκινήτου παρέμενε συνδεδεμένο με το όχημα τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, είχε ήδη τερματιστεί η φόρτιση﻿ αρκετές ώρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 02:30 τα ξημερώματα.

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Το συγκεκριμένο στοιχείο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι πρώτες εικόνες από το περιστατικό προκάλεσαν έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με το ενδεχόμενο η φωτιά να είχε ξεκινήσει από την υποδομή φόρτισης.

Με βάση, ωστόσο, τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς δεν υπήρχε ενεργή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τον φορτιστή προς το όχημα, περιορίζοντας σημαντικά το ενδεχόμενο να συνδέεται άμεσα η εκδήλωση της φωτιάς με μια ενεργή διαδικασία φόρτισης.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί από τις τουρκικές αρχές, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η τεχνική διερεύνηση του περιστατικού, με τους ειδικούς να επιχειρούν να εντοπίσουν την ακριβή αιτία της πυρκαγιάς.

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Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος στα στοιχεία της μπαταρίας ή κάποιας άλλης αστοχίας που ενδέχεται να σχετίζεται με το ίδιο το όχημα. Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο φαίνεται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, να αποτελεί το πιθανότερο, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει ακόμη το οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια της φωτιάς.

Σε κάθε περίπτωση, η επίσημη τοποθέτηση της Togg αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς θα έχει καθοριστική σημασία.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι η φωτιά ξεκίνησε από το ίδιο το όχημα και, ειδικότερα, από το σύστημα της μπαταρίας, τότε θα μπορούσε να εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια ενός από τα σημαντικότερα τεχνολογικά στοιχεία του ηλεκτρικού μοντέλου της τουρκικής φίρμας και θα αποτελούσε﻿ μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για την εικόνα και την αξιοπιστία του T10X, αλλά και να επηρεάσει την πορεία των πωλήσεών του το επόμενο διάστημα.

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