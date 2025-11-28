Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα εγκαινίασαν νωρίτερα το κέντρο Europa Experience της Αθήνας στο Αρσάκειο Μέγαρο.

«Η συμμετοχή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας. Η συμμετοχή με νόημα μπορεί να υπάρχει μόνο με γνώση, μόνο με το ειλικρινές ενδιαφέρον για τα δημόσια πράγματα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό το κέντρο έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να ενδυναμώσει αυτό ακριβώς και να εγκαινιάσει τον διάλογο, την κριτική σκέψη, την περιέργεια, αλλά και ένα όραμα για το μέλλον της Ευρώπης. Πιστεύω ότι αυτή η αποστολή είναι ζωτικής σημασίας σε τέτοιους καιρούς, σε καιρούς που αντιμετωπίζουμε τόσο στην εγχώρια πολιτική, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι βλέπουμε αντιευρωπαϊκές φωνές και λαϊκίστικές δυνάμεις. Κάποιες φορές τροφοδοτούνται από τρίτους εχθρικούς φορείς και υποδαυλίζουν το δικό μας ιδεώδες για μια ενωμένη Ευρώπη, διότι διασπείρουν ψευδείς πληροφορίες, fake news σχετικά με το τι είναι η Ευρώπη και το τι κάνει η Ευρώπη» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Έχουμε αυξήσει το βιοτικό επίπεδο για εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουμε – και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και αργότερα – πολλές προκλήσεις. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε, και ειδικά στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις μόνοι. Είμαστε πολύ ισχυρότεροι όταν είμαστε ενωμένοι και η απάντηση είναι περισσότερη Ευρώπη» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά της η κ. Μέτσολα ανέφερε: «Είμαι υπερήφανη που είμαι εδώ σήμερα και, φυσικά, είμαι υπερήφανη και για την Ελλάδα. Οι Έλληνες είναι τόσο ισχυροί και τα καταφέρατε. Η χώρα σας έχει σημειώσει έναν αξιοσημείωτο μετασχηματισμό. Ο δείκτης ανεργίας έχει πέσει, έχουν γίνει επενδύσεις και η ανάπτυξη είναι ισχυρότερη, παρά ποτέ, μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το Europa Experience είναι ένα διαδραστικό κέντρο στο οποίο οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα για περίπου 2 ώρες να εκτελέσουν τα καθήκοντα ενός ευρωβουλευτή, να συζητήσουν και να ψηφίσουν οδηγίες της ΕΕ.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκε και ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ