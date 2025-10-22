Σειρά κρίσιμων επαφών στις Βρυξέλλες έχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συμμετάσχει απόψε στο άτυπο δείπνο των Ευρωπαίων ηγετών με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, ενώ αύριο θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και στη διπλή μετάβαση – πράσινη και ψηφιακή.

Κεντρικά θέματα του Συμβουλίου θα είναι η ανταγωνιστικότητα, η ενεργειακή ενοποίηση και η διπλή μετάβαση – πράσινη και ψηφιακή, η Ουκρανία και η ευρωπαϊκή άμυνα.

Advertisement

Advertisement

Το αποψινό δείπνο πραγματοποιείται με αφορμή την πρώτη Σύνοδο Κορυφής Ε.Ε.–Αιγύπτου (σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών) και η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στη Μέση Ανατολή και την εκεχειρία στη Γάζα, καθώς και στην ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα.

Την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση

Η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και η διπλή μετάβαση (πράσινη και ψηφιακή) αναμένεται να αποτελέσουν βασικό μέρος της συζήτησης των 27.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει ότι είναι απαραίτητη η οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και η μεγαλύτερη ενοποίηση των αγορών μέσω διασυνδέσεων και δικτύων, ώστε να μην είναι υψηλότερες οι τιμές ενέργειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σχετικά με τη συζήτηση για την πράσινη μετάβαση και την απανθρακοποίηση, αναμένεται να υπογραμμίσει ότι απαιτείται πραγματισμός, ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί και την κοινωνική συνοχή και ανταγωνιστικότητα.

Το θέμα αυτό αναλύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στους Financial Times, όπου επισήμανε ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη ευελιξία για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ε.Ε. (Διαβάστε εδώ το άρθρο του στα ελληνικά)

Άμυνα και ασφάλεια

Στην άμυνα και την ασφάλεια αναμένεται να συζητηθούν τα επόμενα βήματα προς την υλοποίηση του Οδικού Χάρτη για την Αμυντική Ετοιμότητα της Ε.Ε. 2030, ο οποίος παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει τη σημασία της προσέγγισης “360 μοιρών”, ώστε κάθε νέα ευρωπαϊκή αμυντική δυνατότητα να προστατεύει όλα τα κράτη-μέλη, δηλαδή όχι μόνο όσα βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ε.Ε., αλλά και όσα βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και αντιμετωπίζουν απειλές από τον Νότο.

Άλλα θέματα που θα απασχολήσουν στη Σύνοδο θα είναι το μεταναστευτικό και η στεγαστική κρίση.



