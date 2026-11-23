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Η Ελλάδα του 1989 ζούσε μία από τις πιο ταραγμένες πολιτικές περιόδους της Μεταπολίτευσης. Δύο εκλογικές αναμετρήσεις, έντονη πόλωση και αδυναμία σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης οδήγησαν σε μια λύση που μέχρι τότε έμοιαζε σχεδόν αδιανόητη: τη συμμετοχή των τριών μεγαλύτερων πολιτικών δυνάμεων στην ίδια κυβέρνηση.

Στις 23 Νοεμβρίου 1989 ορκίστηκε πρωθυπουργός ο Ξενοφών Ζολώτας, διεθνώς αναγνωρισμένος οικονομολόγος και πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ήταν 85 ετών και δεν προερχόταν από την ενεργό κομματική πολιτική. Η επιλογή του προσέφερε μια προσωπικότητα κύρους, ικανή να λειτουργήσει ως κοινός παρονομαστής σε μια βαθιά διχασμένη πολιτική σκηνή.

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22 Νοεμβρίου 1989: Η συμφωνία των τριών πολιτικών αρχηγών

Η Ελλάδα είχε περάσει μια από τις πιο ταραγμένες πολιτικές περιόδους της Μεταπολίτευσης. Οι εκλογικές αναμετρήσεις διαδέχονταν η μία την άλλη, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις ήταν σκληρές και η χώρα βρισκόταν αντιμέτωπη με θεσμική και κυβερνητική αβεβαιότητα.

Και όμως, στις 22 Νοεμβρίου 1989, τρεις πολιτικοί αρχηγοί που είχαν συγκρουστεί με ιδιαίτερη ένταση κατάφεραν να συμφωνήσουν.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης της Νέας Δημοκρατίας, ο Ανδρέας Παπανδρέου του ΠΑΣΟΚ και ο Χαρίλαος Φλωράκης, ηγετική φυσιογνωμία του Συνασπισμού, κατέληξαν, στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρήστο Σαρτζετάκη, στη συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης.

Πρωθυπουργός επιλέχθηκε ο 85χρονος ακαδημαϊκός και οικονομολόγος Ξενοφών Ζολώτας, μια προσωπικότητα με διεθνές κύρος και μακρά θητεία σε κορυφαίους οικονομικούς θεσμούς. Η κυβέρνησή του ορκίστηκε την επόμενη ημέρα, στις 23 Νοεμβρίου.

Ήταν μια ιστορική πολιτική συμφωνία. Όχι επειδή εξαφανίστηκαν οι διαφορές μεταξύ των κομμάτων, αλλά επειδή οι ηγεσίες τους αποφάσισαν να τις παραμερίσουν προσωρινά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κυβερνητικό αδιέξοδο.

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Ο εκλογικός νόμος που άφηνε τη Νέα Δημοκρατία χωρίς αυτοδυναμία

Για να κατανοήσει κανείς το πολιτικό παράδοξο του 1989, πρέπει να επιστρέψει στον εκλογικό νόμο που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ο λεγόμενος «νόμος Κουτσόγιωργα», με την ενισχυμένη αναλογικότητα της κατανομής των εδρών, περιόριζε τη δυνατότητα του πρώτου κόμματος να αποκτήσει αυτοδυναμία.

Η πολιτική σκοπιμότητα που του αποδόθηκε ήταν σαφής: να δυσκολέψει τη Νέα Δημοκρατία να σχηματίσει μόνη της κυβέρνηση, ακόμη και εάν εξασφάλιζε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό.

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Στις εκλογές της 18ης Ιουνίου 1989, η ΝΔ συγκέντρωσε 44,25% και εξέλεξε 145 βουλευτές. Το ΠΑΣΟΚ έλαβε περίπου 39,15% και 125 έδρες, ενώ ο Συνασπισμός 13,12% και 28 έδρες.

Στις επόμενες εκλογές, στις 5 Νοεμβρίου, η ΝΔ αύξησε το ποσοστό της στο εντυπωσιακό 46,19%, αλλά περιορίστηκε στις 148 έδρες. Της έλειπαν μόλις τρεις για την αυτοδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε 40,67% και 128 έδρες και ο Συνασπισμός 10,97% και 21 έδρες. Η κάλπη είχε αναδείξει πρώτο κόμμα, αλλά όχι αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Πρώτα η κυβέρνηση Τζαννετάκη: Η ιστορική συνεργασία Δεξιάς και Αριστεράς

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Το πρώτο μεγάλο πολιτικό πείραμα συνεργασίας είχε προηγηθεί τον Ιούλιο του 1989. Η Νέα Δημοκρατία και ο Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου, στον οποίο συμμετείχαν το ΚΚΕ και η Ελληνική Αριστερά, συμφώνησαν να συγκροτήσουν κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Τζαννή Τζαννετάκη.

Για την ελληνική πολιτική ιστορία επρόκειτο για μια εξαιρετικά ασυνήθιστη συνεργασία. Δεξιά και Αριστερά, δύο παρατάξεις που είχαν βρεθεί σε αντίπαλα στρατόπεδα επί δεκαετίες, αναλάμβαναν από κοινού κυβερνητικές ευθύνες.

Βασική αποστολή της κυβέρνησης ήταν η λεγόμενη «κάθαρση», με φόντο τις υποθέσεις σκανδάλων που κυριαρχούσαν στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά και η προετοιμασία νέων εκλογών. Η κυβέρνηση Τζαννετάκη αποχώρησε τον Οκτώβριο. Ακολούθησε η υπηρεσιακή κυβέρνηση του Ιωάννη Γρίβα, που οδήγησε τη χώρα στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Το αποτέλεσμα δεν έλυσε το πρόβλημα της κυβερνησιμότητας. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για τη συμφωνία των τριών μεγάλων πολιτικών δυνάμεων.

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Οι υπουργοί της κυβέρνησης Ζολώτα: Ποιοι συμμετείχαν και από ποια παράταξη

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Η σύνθεση της κυβέρνησης της 23ης Νοεμβρίου 1989 αποτυπώνει τον συμβιβασμό ανάμεσα στις πολιτικές παρατάξεις. Σύμφωνα με το επίσημο αρχείο της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, στα σημαντικότερα υπουργεία τοποθετήθηκαν:

Για ορισμένους υπουργούς που δεν είχαν σαφή κομματική εκπροσώπηση, η ιδιότητα του τεχνοκράτη ή του προσώπου κοινής αποδοχής ήταν σημαντικότερη από μια αυστηρή κομματική κατάταξη. Η σύνθεση δεν παρέμεινε αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της θητείας της κυβέρνησης. Υπήρξαν ανασχηματισμοί και αντικαταστάσεις υπουργών.

• Ξενοφών Ζολώτας: Πρωθυπουργός, εξωκοινοβουλευτική προσωπικότητα κοινής αποδοχής.

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• Τζαννής Τζαννετάκης (ΝΔ): Εθνικής Άμυνας και Τουρισμού.

• Αντώνης Σαμαράς (ΝΔ): Εξωτερικών.

• Γιώργος Γεννηματάς (ΠΑΣΟΚ): Εθνικής Οικονομίας.

• Γιώργος Σουφλιάς (ΝΔ): Οικονομικών.

• Σταύρος Δήμας (ΝΔ): Γεωργίας.

• Απόστολος Κακλαμάνης (ΠΑΣΟΚ): Εργασίας.

• Κώστας Σημίτης (ΠΑΣΟΚ): Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

• Σωτήρης Κούβελας (ΝΔ): Πολιτισμού.

• Θόδωρος Κατριβάνος: Εσωτερικών.

• Νικόλαος Θέμελης: Προεδρίας της Κυβέρνησης.

• Γιώργος Μέρικας: Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

• Κωνσταντίνος Σταμάτης: Δικαιοσύνης.

• Δημήτρης Μανίκας: Δημόσιας Τάξης.

• Ιωάννης Δεληγιάννης: Μακεδονίας-Θράκης.

• Αντώνης Φούσσας (ΝΔ): Αιγαίου.

Μια κυβέρνηση διαχείρισης, όχι μια κυβέρνηση χωρίς πολιτικές διαφορές

Η οικουμενική κυβέρνηση Ζολώτα δεν συγκροτήθηκε για να εφαρμόσει ένα μακροχρόνιο, κοινό ιδεολογικό πρόγραμμα. Αποστολή της ήταν κυρίως να εξασφαλίσει τη λειτουργία του κράτους, να αντιμετωπίσει επείγοντα οικονομικά ζητήματα, να προχωρήσει τον κρατικό προϋπολογισμό και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Η συνεργασία δεν ήταν πάντοτε ανέφελη. Οι διαφωνίες για την οικονομική πολιτική, το φορολογικό νομοσχέδιο και τις κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις ανέδειξαν τα όριά της.

Στις 12 Φεβρουαρίου 1990 τα κόμματα απέσυραν τους υπουργούς τους και ο Ζολώτας συνέχισε με υπηρεσιακή σύνθεση μέχρι τις εκλογές. Η οικουμενική συνεργασία, επομένως, δεν ήταν υπόδειγμα απόλυτης αρμονίας. Ήταν όμως μια έμπρακτη απόδειξη ότι η πολιτική συνεννόηση είναι δυνατή ακόμη και ανάμεσα σε αντιπάλους με βαθιές ιστορικές διαφορές.

Οι εκλογές του Απριλίου 1990 και η επιστροφή Μητσοτάκη

Στις 8 Απριλίου 1990 πραγματοποιήθηκαν οι τρίτες βουλευτικές εκλογές μέσα σε λιγότερο από δέκα μήνες. Η Νέα Δημοκρατία αναδείχθηκε ξανά πρώτο κόμμα, με περίπου 46,9% και 150 έδρες.

Με τη στήριξη του βουλευτή της ΔΗΑΝΑ, Κώστα Κατσίκη, σχημάτισε κυβέρνηση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας 151 εδρών, με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Έτσι ολοκληρώθηκε η παρατεταμένη περίοδος κυβερνητικής αβεβαιότητας που είχε αρχίσει το καλοκαίρι του 1989.

Το μεγάλο πολιτικό δίδαγμα: Όταν θέλουν, μπορούν να συνεργαστούν

Η ιστορία της κυβέρνησης Ζολώτα έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξαν σκληροί πολιτικοί αντίπαλοι. Ο Χαρίλαος Φλωράκης εκπροσωπούσε έναν διαφορετικό ιδεολογικό κόσμο, με βαθιές ιστορικές αντιπαραθέσεις προς τη Δεξιά.

Και όμως, οι τρεις πλευρές κατάφεραν να συμφωνήσουν σε μια κοινή κυβερνητική λύση. Δεν σημαίνει ότι εγκατέλειψαν τις πολιτικές τους θέσεις. Δεν σημαίνει ότι έπαψαν να διαφωνούν. Ούτε ότι η κυβέρνησή τους ήταν απαλλαγμένη από συγκρούσεις.

Σημαίνει όμως ότι, όταν οι συνθήκες το επέβαλαν, επέλεξαν τη συνεννόηση αντί της παράτασης του αδιεξόδου. Αυτό είναι ίσως το πιο ουσιαστικό μήνυμα της 22ας Νοεμβρίου 1989.

Η πολιτική αντιπαράθεση είναι αναπόσπαστο στοιχείο της δημοκρατίας. Δεν χρειάζεται όμως να μετατρέπεται σε αδυναμία συνεργασίας ακόμη και για τα στοιχειώδη.

Τριάντα επτά χρόνια μετά, η κυβέρνηση Ζολώτα υπενθυμίζει ότι η πολιτική ωριμότητα δεν κρίνεται μόνο από την ικανότητα ενός κόμματος να κυβερνά, αλλά και από την ικανότητα διαφορετικών κομμάτων να συνεννοούνται όταν το απαιτεί το συμφέρον της χώρας.