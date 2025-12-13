Από το βήμα της Ολομέλειας ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού, μετά το «όχι» των αγροτών στην πρόσκληση Μητσοτάκη για συνάντηση τόνισε πως η κυβέρνηση επιμένει λέγοντας «ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους», αφήνοντας, ωστόσο, αιχμές περί προσχηματικού διαλόγου.

«Όταν προβάλλεις αιτήματα, χωρίς να θες να τα συζητήσεις, μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός. Επαναλαμβάνω την έκκληση στους αγρότες για διάλογο. Ναι στο διάλογο, χωρίς τη ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν χημειοθεραπεία, που θέλουν να πάνε στο παιδί τους, στο σπίτι τους, στο χωριό τους. Όχι στη δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά» είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Αυτό που λέμε εκφράζει – αν όχι όλη – την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Μετά από μια υπερδεκαετή κρίση και ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη και η κυβέρνηση δίνει όσα παραπάνω μπορεί. Πραγματικά χρήματα, όχι από λεφτόδεντρα» είπε ο Παύλος Μαρινάκης.