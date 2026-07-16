Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών την άνοιξη του 2027, παρά τις εισηγήσεις για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο.

Το κυβερνητικό επιτελείο δίνει έμφαση στη θεσμική συνέπεια και την επίτευξη της αυτοδυναμίας, αποφεύγοντας υποσχέσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επεξεργάζεται μέτρα στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής συνεδριάζει για να εξετάσει το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τον σχεδιασμό κρίσιμων υποδομών στα δίκτυα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το πιο καυτό ερώτημα των ημερών είναι το πότε θα γίνουν οι εθνικές εκλογές. Το 2027 που λέει ο πρωθυπουργός ή το φθινόπωρο όπως εκτιμούν κάποιοι βλέποντας τους ρυθμούς προετοιμασίας με τους οποίους κινούνται κυβέρνηση και κόμμα;

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν εισηγήσεις προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στηθούν οι κάλπες αμέσως μετά το καλοκαίρι. Αυτό το σενάριο ενισχύθηκε τις τελευταίες ημέρες και από τη δήλωση του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος αναφερόμενος στην πολιτική τοξικότητα εκτίμησε ότι τη λύση θα μπορούσε να δώσει η πρόωρη εκλογική αναμέτρηση.

Advertisement

Advertisement

Από την άλλη, σε κάθε δημόσια τοποθέτηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει -σχεδόν μονότονα και πολλές φορές χωρίς να ερωτηθεί- ότι οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη. Αυτό ανέφερε και χθες, μιλώντας σε πολίτες στους Ωρεούς της Εύβοιας.

«Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους, στις επάλξεις, για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027», είπε χαρακτηριστικά.

Πολλοί εκτιμούν ότι ο πρωθυπουργός επιμένει σε αυτή την επιλογή επειδή έχει συνηθίσει να κινείται θεσμικά. Ο λόγος όμως -πέρα από την τήρηση της θεσμικότητας- σχετίζεται και με τον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου για την επίτευξη της αυτοδυναμίας. «Κάθε μέρα που πηγαίνουμε προς την εξάντληση της τετραετίας, είναι για εμάς μια ακόμα ημέρα, μια ακόμα εβδομάδα, να αποδείξουμε ότι ήμασταν συνεπείς σε όλα αυτά που λέγαμε», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης χθες το απόγευμα, μιλώντας στο κανάλι ΟΝΕ, αναδεικνύοντας έτσι τη σημασία που δίνει το κυβερνητικό επιτελείο στο θέμα της αξιοπιστίας. Το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε» είναι βασικό εργαλείο του κυβερνητικού αφηγήματος καθώς εκτιμάται ότι θα «ζυγίσει» στην κρίση των πολιτών το ποιος κάνει πράξη αυτά για τα οποία έχει δεσμευθεί.

Στο δρόμο προς τις κάλπες ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιμείνει πολύ και στο θέμα των κοστολογημένων προτάσεων. Όπως έχει ήδη δηλώσει, δεν πρόκειται να υποσχεθεί πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν ή που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Και σε κάθε ευκαιρία θα ζητά από την αντιπολίτευση να εξηγεί από που θα βρεθούν οι πόροι για την υλοποίηση των προεκλογικών της υποσχέσεων.

Μελετώνται μέτρα για την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Για την ώρα συνεχίζεται ο σχεδιασμός των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με όσα δηλώνουν κυβερνητικά στελέχη, το βάρος φέτος θα πέσει στους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στη μεσαία τάξη δηλαδή. Ήδη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δίνοντας ένα στίγμα των προθέσεων του οικονομικού επιτελείου, έχει μιλήσει για την προσπάθεια μείωσης του μη μισθολογικού κόστους, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά στοχευμένες παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο επίκεντρο των μέτρων που μελετώνται είναι η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, η μείωση της προκαταβολής φόρου ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Συνεδριάζει το ΚΥΣΟΙΠ στις 12:00

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον που γίνεται επεξεργασία παρεμβάσεων που θα ενισχύουν το εισόδημα των πολιτών, δίνοντας έτσι απαντήσεις και στο πρόβλημα της ακρίβειας, συνεδριάζει το μεσημέρι υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ατζέντα της συνεδρίασης είναι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο καθώς και ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τα δίκτυα (οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και σιδηροδρομικά).