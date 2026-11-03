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Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, υπηρέτησε ως υπουργός σε διάφορα χαρτοφυλάκια και εξελέγη δήμαρχος Αθηναίων το 1986, ιδρύοντας τον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84.

Ο Μιλτιάδης Έβερτ ηγήθηκε της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι τον Μάρτιο του 1997, όταν τον διαδέχθηκε στην προεδρία του κόμματος ο Κώστας Καραμανλής.

Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική το 2009, ο Μιλτιάδης Έβερτ απεβίωσε στις 9 Φεβρουαρίου 2011, αφήνοντας πίσω του μακρά κοινοβουλευτική πορεία.

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Στις 3 Νοεμβρίου 1993, μετά την ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του Οκτωβρίου και την αποχώρηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από την προεδρία, ο Μιλτιάδης Έβερτ εξελέγη νέος αρχηγός του κόμματος. Έλαβε 141 ψήφους από 182 εκλέκτορες, έναντι 37 του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Τέσσερις εκλέκτορες δεν επέλεξαν κανέναν από τους δύο. Η εκλογή του άνοιξε νέα περίοδο για την αξιωματική αντιπολίτευση.

Από τα πρώτα πολιτικά βήματα στα υπουργεία

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Ο Μιλτιάδης Έβερτ γεννήθηκε το 1939 και σπούδασε οικονομικά. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και εξελέγη βουλευτής Α΄ Αθηνών το 1974. Υπηρέτησε ως υφυπουργός Οικονομικών και στη συνέχεια σε υπουργικές θέσεις, μεταξύ άλλων στη Βιομηχανία και Ενέργεια, στα Οικονομικά και στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Συνδύασε τη μακρά κοινοβουλευτική παρουσία με έντονο ενδιαφέρον για την αυτοδιοίκηση και τη δημόσια επικοινωνία.

Η Αθήνα, η «Νέα Εποχή» και ο 9,84

Το 1986 εξελέγη δήμαρχος Αθηναίων και ανέλαβε καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 1987. Η θητεία του συνδέθηκε ιδιαίτερα με την ίδρυση του Αθήνα 9,84, του πρώτου δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού της χώρας, ο οποίος συνέβαλε στο άνοιγμα του ραδιοφωνικού τοπίου. Παραιτήθηκε τον Μάιο του 1989 για να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Το 1990 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό «Νέα Αθήνα» του Αντώνη Τρίτση.

Μια φιλία από τα φοιτητικά χρόνια

Για μένα, όμως, ο Μιλτιάδης Έβερτ δεν ήταν μόνο ο δήμαρχος της Αθήνας, ο υπουργός ή ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ο φίλος μου από τα φοιτητικά χρόνια. Μια σχέση που άντεξε στις αλλαγές της πολιτικής ζωής και διατηρήθηκε έως την ημέρα που έφυγε από τη ζωή.

Στις δημοτικές εκλογές του 1986 βρεθήκαμε μαζί στη «Νέα Εποχή», σε μια κοινή διαδρομή που θυμάμαι όχι μόνο για την πολιτική της σημασία αλλά και για τους ανθρώπους της. Η πολιτική είχε ασφαλώς τις εντάσεις και τις απαιτήσεις της. Η δική μας σχέση, όμως, είχε και μια άλλη, πολύ προσωπική πλευρά: την εμπιστοσύνη που χτίζεται με τον χρόνο.

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Η παρέα που έγινε οικογένεια

Ο Χρήστος Φύσσας και η Λένα, ο Κώστας Κωνσταντόπουλος και η Ινώ: ονόματα δεμένα με την κολλητή μας παρέα, με κοινές στιγμές και με μια φιλία που ξεπερνούσε τις δημόσιες ιδιότητες. Αυτή είναι η πλευρά του Μιλτιάδη που δεν αποτυπώνεται σε εκλογικά αποτελέσματα και επίσημα βιογραφικά. Είναι η μνήμη των ανθρώπων που τον γνώρισαν από κοντά και συνέχισαν να τον έχουν στη ζωή τους ως οικογενειακό φίλο.

Η ηγεσία και το τέλος μιας εποχής

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Ο Έβερτ ηγήθηκε της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τον Μάρτιο του 1997. Στις βουλευτικές εκλογές του 1996 το κόμμα του ηττήθηκε από το ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σημίτη. Την ηγεσία ανέλαβε κατόπιν ο Κώστας Καραμανλής. Ο Έβερτ παρέμεινε δημόσια παρουσία για χρόνια και το 2009 ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική. Πέθανε στις 9 Φεβρουαρίου 2011.

Πέρα από τις ημερομηνίες

Η Ιστορία καταγράφει τις 141 ψήφους, τα υπουργεία, τη δημαρχία και την προεδρία ενός μεγάλου κόμματος. Εγώ κρατώ και κάτι άλλο: τον Μιλτιάδη της φιλίας, της κοινής πορείας και της παρέας μας. Γιατί πίσω από τις δημόσιες διαδρομές υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις που δεν τελειώνουν όταν κλείνει ένας πολιτικός κύκλος.

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