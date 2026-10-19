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Μετά τα εγκαίνια του υπερυπολογιστή «Δαίδαλου», ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε σε συγκέντρωση πολιτών στο Λαύριο.

Το βασικό μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός είναι ότι η Ελλάδα δεν θα γυρίσει στις εποχές των λαϊκιστών και τόνισε ότι «σε μία εποχή που πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα κοινωνικής αναταραχής, η Ελλάδα παραμένει μια χώρα πυλώνας σταθερότητας».

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Κάνοντας αναφορά στις μεγάλες ταραχές σε διάφορες χώρες στην Ευρώπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Όταν βλέπουμε αυτές τις εικόνες οφείλουμε να δώσουμε μία δέσμευση ρητή. Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ πίσω στις εποχές της μεγάλης κοινωνικής αναταραχής, στις εποχές των λαϊκιστών που κάποιοι μας έταζαν ότι μπορούν, “με έναν νόμο και με ένα άρθρο” να σκίζουν μνημόνια, σε εποχές όπου το ψέμα κυριαρχούσε στον δημόσιο διάλογο».

Επισήμανε ότι ενώ άλλες χώρες δοκιμάζονται από την παγκόσμια ακρίβεια, η Ελλάδα έχει τη δημοσιονομική δυνατότητα να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά.

«Ο κόσμος έχει προβλήματα, δεν κλείνουμε τα μάτια μας. Αλλά νοιαζόμαστε, προσπαθούμε, κάνουμε το καλύτερο. Μάγοι δεν είμαστε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, όποιος σας τάζει ότι μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, σας λέει ψέματα. Και αυτοί που υπόσχονται τα πάντα είναι αυτοί που το κάνουν διότι πολύ απλά δεν είναι υπεύθυνοι για τίποτα», υποστήριξε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι «εμείς είμαστε η μόνη σήμερα πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να ανακουφίσει τους πολίτες άμεσα αλλά μπορεί να τους δώσει και ένα όραμα και μια ελπίδα για καλύτερες μέρες μετά τις εκλογές τους 2027. Θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής με την ίδια σεμνότητα που πρέπει να μας διακρίνει».

(με πληροφορίες από ert.gr)