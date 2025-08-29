Περίπου μία εβδομάδα πριν από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ όπου θα επιχειρήσει να αλλάξει το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην κοινωνία εξαιτίας της ακρίβειας και του υψηλού κόστους διαβίωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη του πρώτου υπουργικού συμβουλίου της νέας περιόδου έστειλε το μήνυμα για την υλοποίηση παρεμβάσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

«Στο επίκεντρο μας βρίσκεται η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών που περνά μέσα από την ανάπτυξη της χώρας», τόνισε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός.

Τα θέματα στα οποία εστίασε και που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, ήταν αυτά της Παιδείας, των παρεμβάσεων του υπουργείου Ανάπτυξης για την ευκολότερη αδειοδότηση των επιχειρήσεων και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, το πλαίσιο αδειοδότησης των περιφερειακών σταθμών και την κωδικοποίηση όλων των θεμάτων χωροταξίας και πολεοδομίας.

Ειδικότερα για την Παιδεία –καθώς βρισκόμαστε λίγο πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς- ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για παρεμβάσεις με βαθύ κοινωνικό πρόσημο εστιάζοντας στα νέα τεχνολογικά εργαλεία που μπαίνουν στην υπηρεσία της εκπαίδευσης, όπως οι νέοι διαδραστικοί πίνακες και τα κιτ ρομποτικής.

Αναφέρθηκε επίσης στους διορισμούς 10.000 μόνιμων εκπαιδευτικών, στην ανακατασκευή σχολικών μονάδων στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», στην εγκαινίαση των 12 Ωνάσειων Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων καθώς και στη λειτουργία των πρώτων 4 μη κρατικών Πανεπιστημίων. «Διαψεύστηκαν όσοι επέμειναν σε μία μία μίζερη κριτική», σημείωσε ο Πρωθυπουργός σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια.

Στη συνέχεια έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις που σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης για την ευκολότερη και ταχύτερη αδειοδότηση επιχειρήσεων, με λιγότερη γραφειοκρατία καθώς και στις αλλαγές που έρχονται για τη λειτουργία των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών.

Ο Πρωθυπουργός έκλεισε την τοποθέτηση του με αναφορά στην κωδικοποίηση όλων των θεμάτων χωροταξίας και πολεοδομίας, μία μεταρρύθμιση με «τεράστια σημασία για τους πολίτες» όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Η ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου

Αναλυτικά, τα θέματα που συζητώνται στο υπουργικό συμβούλιο είναι:

-Εισήγηση από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς – Προετοιμασία και καινοτομίες,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο των νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων, την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων, τη βιομηχανία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου του Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη του νομοσχεδίου για τη σύσταση Γραφείου ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο του νομοσχεδίου για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2024/900 σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφημιστικής προβολής,

-Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων, καθώς και της καταστροφής ή βλάβης έργων τέχνης,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα του νομοσχεδίου για τη βιώσιμη αλιεία,

-Παρουσίαση από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλο Μαρινάκη του νομοσχεδίου για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας.

