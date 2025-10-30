«Η Αττική θα αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην υδροδότηση της αν δεν πάρουμε έγκαιρα μέτρα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ, ενώ παράλληλα δεσμεύθηκε για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της εταιρείας υπογραμμ΄ζιοντας ότι η η εταιρεία “ανήκει κατά 51% στο ελληνικό δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει” ενώ μίλησε αναλυτικά για την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει προκειμένου «να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε πάντα όχι μόνο το καλύτερο αλλά και το φθηνότερο δυνατό νερό». Για το θέμα της τιμής του νερού μίλησε και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Χάρης Σαχίνης. Διαβεβαίωσε ότι υπάρχει plan b και plan c για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης της τιμολογιακής πολιτικής καθώς οι τιμές του νερού στην Ελλάδα είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη πέσει στο τραπέζι εισηγήσεις για μία λελογισμένη αύξηση στα τιμολόγια του νερού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στην ομιλία του έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου με τα στοιχεία που παρέθεσε ενώ ανακοίνωσε και τους άξονες δράσης της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Τα ανησυχητικά στοιχεία και ο κίνδυνος να πουμε “το νερό νεράκι”

Ειδικότερα, σημειώνοντας ότι οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί και εντείνει το πρόβλημα, τόνισε ότι η Αττική βρίσκεται σε ένα από τα πιο χαμηλά σημεία αποθεμάτων νερού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η Ελλάδα είναι στη 19η θέση παγκοσμίως σε κίνδυνο λειψυδρίας ενώ και η ευρύτερη περιοχή μας είναι από τις πιο ευάλωτες από την κλιματική κρίση παγκοσμίως. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία των τελευταίων ετών, σχετικά με τη χρήση του νερού. Μεταξύ αυτών είναι η κατά 25% μείωση βροχοπτώσεων, τα 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα μείωσης κατ’ έτος και η κατά 6% αύξηση ετησίως στην κατανάλωση νερού.

Τονίζοντας ότι «το νερό είναι ύψιστο δημόσιο αγαθό και κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης η αδιάκοπη παροχή του», ο Σταύρος Παπασταύρου ανακοίνωσε επτά άξονες δράσης προκειμένου να απομακρυνθεί ο κίνδυνος της λειψυδρίας για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σημείο «κλειδί» για την υδροδότηση της Αττικής θα είναι σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο ο Εύηνος ποταμός. Ειδικότερα προβλέπεται η μερική εκτροπή του «Κρικελιώτη» και του «Καρπενησιώτη» προς τον Εύηνο. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο υποδομής που σύμφωνα με τον σχεδιασμό αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2029 και θα συμβάλει στην αδιάκοπη προμήθεια νερού για την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια. Μεταξύ των υπολοίπων μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση είναι η γεωγραφική επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ που θα απορροφήσουν άλλους περιφερειακούς παρόχους, ο εκσυγχρονισμός των διατάξεων για τη λειτουργία των εταιρειών ύδρευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η ενδυνάμωση του ρόλου της Ρυθμιστικής Αρχής, η ωρίμανση και υλοποίηση έργων αφαλάτωσης.