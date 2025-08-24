«Όσοι μας κατηγορούν για τη στήριξη στην Ουκρανία, όπως έκανε όλη η Δύση, πλην λίγων θαυμαστών του αναθεωρητισμού, είναι οι ίδιοι που με τη στάση τους μας ζητούν να ξεχάσουμε το τραύμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Θα μας ζητούσαν να δεχθούμε ως νόμιμα τα τετελεσμένα της παράνομης τουρκικής εισβολής; Να νομιμοποιήσουμε παράνομες διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων; Το Κίεβο δεν είναι μακριά. Και πάντως, όχι αρκετά μακριά απ΄όσα συμβαίνουν στην περιφέρειά μας» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Περνώντας στις πυρκαγές, σημείωσε πως τα στοιχεία της Πυροσβεστικής δείχνουν ότι σε καθημερινή βάση διαχειρίζεται 40 πυρκαγιές ημερησίως, ενώ την περασμένη εβδομάδα ο αριθμός αυτός είχε ξεπεράσει τις 70 ανά ημέρα. «Στη συντριπτική πλειονότητά τους τέθηκαν υπό έλεγχο μέσα σε λίγες ώρες. Η διασπορά στον ελλαδικό χώρο ήταν μεγάλη, ενώ υπήρξαν περιπτώσεις, με χαρακτηριστικότερη αυτή της Αχαΐας, όπου εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα -ή το ένα μετά το άλλο- 4-5 διαφορετικά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να διασπαρθούν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, το ίδιο και οι ομάδες των εθελοντών, προκειμένου να τις αντιμετωπίσουν. Θεωρώ ανεύθυνο και επικίνδυνο για λόγους κομματικής αντιπαράθεσης να αμφισβητείται το σωτήριο -όπως έχει αποδειχθεί- σύστημα προειδοποίησης και εκκένωσης, το 112» τόνισε, προσθέτοντας πως «αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα στηρίξουμε τους πληγέντες: ήδη ανακοινώσαμε τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για επισκευή ή ανακατασκευή κτηρίων, επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης έως 500 ευρώ για προσωρινή στέγαση μόνιμων κατοίκων, οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ ανά νοικοκυριό για την κάλυψη πρώτων αναγκών, με προσαύξηση για πολύτεκνες οικογένειες και ΑμεΑ, ενώ έως 6.000 ευρώ θα δοθούν για αντικατάσταση ή επισκευή οικοσκευής της κύριας κατοικίας. Για τις πληγείσες περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προβλέπεται τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ δίνεται η δυνατότητα έκτακτης χρηματοδότησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κάλυψη πρώτων αναγκών και αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές».

Αναφερόμενος στο ΕΣΥ, ανέφερε πως «15.586 SMS με ερωτήσεις στάλθηκαν σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε 92 νοσοκομεία και 447 κλινικές. Το 30% που έχει απαντήσει μας δίνει ενθαρρυντικά αποτελέσματα: 93% βρήκαν τον γιατρό που χρειάζονταν, 88% μιλούν για ευγένεια και σεβασμό από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ενώ το 75% δηλώνουν συνολικά ικανοποιημένοι. Ακόμη και στα επείγοντα, το 42% εξυπηρετήθηκε σε λιγότερο από μία ώρα. Το ΕΣΥ αλλάζει: ανακαινίζονται νοσοκομεία, γίνονται προσλήψεις, βελτιώνονται οι αμοιβές, έχουμε για πρώτη φορά ένα οργανωμένο σύστημα πρόληψης, λειτουργούν Κινητές Ομάδες Υγείας, αλλά και απογευματινά χειρουργεία».

Προχωρώντας στη δημόσια εκπαίδευση, σημείωσε πως «η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 8.823 διορισμούς εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια που έρχονται να προστεθούν στις 38.500 προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών που έχουν γίνει από το 2019 έως σήμερα. Πάνω από τους μισούς (5.627) θα στελεχώσουν σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης, οι υπόλοιποι σχολεία Ειδικής Αγωγής και Μουσικά Σχολεία. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στους μαθητές και τις μαθήτριες με αναπηρία και στο δικαίωμά τους για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Φέτος θα λειτουργήσουν 8 νέες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ ιδρύονται επιπλέον 2 τομείς και 6 ειδικότητες στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια». Επίσης, σημείωσε πως τα Μουσικά Σχολεία θα αποκτήσουν νέο και σύγχρονο εξοπλισμό, ενώ από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα εφαρμοστούν και οι νέες, πιο αυστηρές διατάξεις για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας. «Ενδεικτικά αναφέρω ότι προβλέπεται κάθειρξη 10 ετών για οργανωμένες βίαιες ενέργειες εντός των ΑΕΙ, θα αναστέλλεται έως και θα καταργείται η φοιτητική ιδιότητα για όσους παρανομούν, οι υπαίτιοι θα πληρώνουν τις ζημιές, ενώ θα γίνεται ψηφιακός έλεγχος όσων μπαίνουν στους πανεπιστημιακούς χώρους. Αλλά και τα πειθαρχικά συμβούλια των ΑΕΙ θα λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και γρήγορα και επίσης θα ελέγχονται αν επιτελούν σωστά τον ρόλο τους».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε έργα υποδομής: «Πρώτα, το νέο τμήμα του οδικού άξονα Βόνιτσα-Λευκάδα που δόθηκε στην κυκλοφορία, με παράκαμψη του οικισμού του Αγίου Νικολάου. Ένα έργο αναγκαίο για τη Δυτική Ελλάδα, που θα μειώσει τον χρόνο μετακίνησης και θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες με τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο.

Υπογράφηκαν, επίσης, και ξεκινούν δύο μεγάλα αρδευτικά έργα στην Καρδίτσα (εκσυγχρονισμός ΤΟΕΒ Ταυρωπού) και στα Φάρσαλα (Υπέρεια-Ορφανά), συνολικού προϋπολογισμού άνω των 200 εκ. ευρώ. Υπολογίζεται ότι ένα σημαντικό μέρος των δικτύων θα ολοκληρωθεί εντός 12-14 μηνών και μέσω αυτών θα αρδευτούν περίπου 200.000 στρέμματα στον θεσσαλικό κάμπο».

«Παράλληλα, θέσαμε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή, που θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής. Με τις καινοτομίες που εισάγονται, επιδιώκουμε ο θεσμός της κοινωνικής αντιπαροχής να καταστεί σημαντικό εργαλείο στη «μάχη» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργεί; Οικόπεδα του Δημοσίου θα παραχωρούνται σε ιδιώτες αναδόχους για την ανέγερση κατοικιών, με την υποχρέωση τουλάχιστον το 30% να διατίθεται ως κοινωνική ή προσιτή κατοικία με χαμηλό μίσθωμα σε ευάλωτα και οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά. Έτσι, αξιοποιούμε τη δημόσια περιουσία, αυξάνουμε το απόθεμα κοινωνικών κατοικιών, προσφέρουμε στέγη σε συμπολίτες που έχουν ανάγκη, ενώ το κράτος διατηρεί τον έλεγχο, οι ιδιώτες επενδύουν και οι πολίτες ωφελούνται. Μια πολιτική που δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και αφήνει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα».

Ως προς τα πλεονάσματα, σημείωσε πως «σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το πρωτογενές πλεόνασμα για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου είναι υψηλότερο από τον στόχο που είχαμε θέσει κατά 1,2 δισ. ευρώ. Αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας. Μερικά ακόμη καλά οικονομικά νέα: Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας μας, δηλαδή το σύνολο αγαθών και υπηρεσιών που εισάγουμε και εξάγουμε, είναι βελτιωμένο κατά το πρώτο εξάμηνο φέτος σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρσι, και μειωμένο συνολικά κατά 8,3%, ενώ το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών είναι μειωμένο κατά 2,4%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων είναι αυξημένες κατά 4,3%, όπως και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας είναι αυξημένες κατά 11%. Πολύ σημαντική είναι η καλή πορεία των άμεσων ξένων επενδύσεων, που στο πρώτο εξάμηνο είναι ανεβασμένες σε σχέση με πέρσι κατά 800 εκ. ευρώ. Όλα αυτά δείχνουν μια οικονομία που βελτιώνεται σταθερά και παράγει οφέλη που επιστρέφουν στην κοινωνία».

Αναφορά έκανε στο μεταναστευτικό, ανέφερε ότι «τα στοιχεία δείχνουν ότι τα έκτακτα μέτρα που πήραμε και οι διπλωματικές κινήσεις που κάναμε αποδίδουν. Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, πριν από τη σχετική τροπολογία, είχαν μπει μέσα σε 7 ημέρες 2.642 μετανάστες. Στις 25 μέρες αφότου ξεκίνησε η εφαρμογή των μέτρων -μη εξέταση ασύλου, κράτηση των νεοεισερχόμενων και επιστροφή τους- οι αφίξεις περιορίστηκαν συνολικά σε 923, ενώ μέσα στον Αύγουστο δεν ξεπέρασαν τους 400. Το μήνυμα ήταν σαφές και λειτούργησε».