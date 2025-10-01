Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην Κοπεγχάγη το διήμερο 1/10 και 2/10 προκειμένου να συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν τους ηγέτες της Ευρώπης είναι αυτά της ασφάλειας, της άμυνας αλλά και το ουκρανικό.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Έλληνας πρωθυπουργός, σύμφωνα με συνεργάτες του, αναμένεται να αναδείξει την ανάγκη ενίσχυσης όχι μόνο των ανατολικών συνόρων της ΕΕ αλλά και των νότιων. Άρα, το οποιοδήποτε σχέδιο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας θα πρέπει να καλύπτει και τις χώρες του Νότου. Το ίδιο θέμα είχε θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την άνοιξη και τώρα θα το επαναφέρει.

Με αφορμή τη συζήτηση που θα γίνει για τα αμυντικά προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και την πρόταση που είχε καταθέσει για τη δημιουργία μίας ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμυνας, ο πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει την ελληνική θέση για αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE χωρών που απειλούν άλλες χώρες της ΕΕ, «δείχνοντας» ουσιαστικά προς την Άγκυρα.