Γύρω στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να γίνει γνωστό το ύψος του υπερπλεονάσματος και αμέσως μετά -σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες- ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει το νέο πακέτο παροχών που έχει ως στόχο την ανακούφιση μεγάλου μέρους της κοινωνίας από το νέο κύμα ακρίβειας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ποια μέτρα περιλαμβάνει το νέο πακέτο παροχών

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 500 εκατ. ευρώ που έχουν εξασφαλισθεί από την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας θα διατεθούν από την κυβέρνηση σε αυτή τη φάση. Σχεδόν σίγουρη πρέπει να θεωρείται η παράταση της επιδότησης στο diesel κίνησης καθώς οι αυξήσεις στην ενέργεια ασκούν μεγάλες πιέσεις στους πολίτες ενώ δεν αποκλείεται και η παράταση του fuel pass καθώς και αυτή της επιδότησης για την αγορά λιπασμάτων, σε μία προσπάθεια να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας.

Η παρατεταμένη ακρίβεια έχει οδηγήσει σε μείωση εισοδήματος ένα πολύ μεγάλο μέρος των συνταξιούχων και η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε μία επιπλέον ενίσχυση των χαμηλίτερων συντάξεων. Είτε μέσω καταβολής νέου επιδόματος (έχει ακουστεί ως σενάριο ένα ποσό ύψους 250 ευρώ), είτε μέσω αύξησης του επιδόματος που καταβάλλεται κάθε χειμώνα, με διεύρυνση των κριτηρίων ώστε να καλύψει περισσότερους χαμηλοσυνταξιούχους και με ένα μέρος του να δίδεται άμεσα στους δικαιούχους. Επίσης μένει να δούμε αν θα υπάρξει κάποια παρέμβαση και σε επίπεδο φορολογίας ή αν επιφυλάσσει κάποιο άλλο μέτρο-έκπληξη ο πρωθυπουργός.

Μετά την ανακοίνωση του νέου πακέτου παροχών, θα ακολουθήσει η εξειδίκευση των μέτρων από τους αρμόδιους υπουργούς.

Η προεργασία για τη λήψη αυτών των παρεμβάσεων είχε ξεκινήσει αρκετές εβδομάδες πριν, όμως στο Μέγαρο Μαξίμου περίμεναν τα επίσημα στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και από τη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι υπάρχει υπεραπόδοση στόχων, άρα και διαθέσιμος δημοσιονομικός στόχος, επελέγη η άμεση ανακοίνωση των νέων μέτρων.

Σχετική προαναγγελία έκανε χθες (21/4) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για «καλά νέα» ενώ και ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε επίσης χθες ότι το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο και «ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος θα επιστρέψει στους πολίτες».

Σε κάθε περίπτωση πάντως η κυβέρνηση δεν θα αδειάσει τώρα όλο το «οπλοστάσιο» της, καθώς κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή και αν θα χρειαστεί και το επόμενο διάστημα νέος γύρος παρεμβάσεων για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτή την κίνηση στοχεύει στην ανάδειξη της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης και στην ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες.

Το μεσημέρι η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών

Την ίδια ώρα πάντως -περίπου στις 12 το μεσημέρι- θα διεξάγεται στη Βουλή η ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που το όνομα τους εμπλέκεται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν ζυμώσεις και συζητήσεις στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου με βουλευτές που είχαν εκδηλώσει την πρόθεση να μην ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας των συναδέλφων τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις θα είναι τελικά περιορισμένος αυτός ο αριθμός καθώς αρκετά μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πείστηκαν, όμως αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν καθόλου διαφοροποιήσεις. Ήδη ακούγεται έντονα ότι κάποιοι βουλευτές θα επιλέξουν την αποχή από την ονομαστική ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση το Μέγαρο Μαξίμου έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας.