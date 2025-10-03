Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας κάνει λόγο για απίστευτη λεκτική επίθεση που δέχθηκε από την Ραλλία Χρηστίδου, την στιγμή που εκείνη κατέβαινε από το βήμα της Βουλής, ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της στο νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις κρίσιμες οντότητες.

Σύμφωνα με τον βουλευτή, η κ. Χρηστίδου πέρασε από δίπλα του στην πρώτη σειρά των εδράνων που καθόταν και του είπε: «Αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω θα σου σπάσω τα μούτρα».

Όπως υποστηρίζει ο Κ. Μπάρκας, αιφνιδιάστηκε από την ανεξάρτητη βουλευτή και απλώς ψέλισσε «ορίστε;». Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε μετά το περιστατικό στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, κάνοντας λόγο για «απρόκλητη επίθεση», χωρίς να έχει προηγηθεί το παραμικρό.

Ο ίδιος τονίζει πως η Ρ. Χρηστίδου προφανώς παρεξήγησε το γεγονός ότι χαμογέλασε σε ένα σχόλιο που του έκανε ο Δημήτρης Μάντζος, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο φαίνεται πως δεν έχει καταγραφεί από τις κάμερες, ωστόσο το επιβεβαιώνει και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Η Ρ. Χρηστίδου από την δική της πλευρά, περιγράφει τα εξής: «Την ώρα που μιλούσα για την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86, ο κ. Μπάρκας ενοχλήθηκε. Το να ενοχλείται ένας εκπρόσωπος ενός αντιδημοκρατικού κόμματος όπως ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πολύ. Και μόνο που το έκανε γνωστό στους δημοσιογράφους το κάνει ακόμα πιο γελοίο».