Με αφορμή τη συμπλήρωση 85 ετών από την αποκαθήλωση της ναζιστικής σημαίας από την Ακρόπολη από τους Μανώλη Γλέζο και Λάκη Σάντα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στο Χ.

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας ανέφερε : «Ογδόντα πέντε χρόνια πριν, ο Μανώλης Γλέζος – τον οποίο είχα την τιμή να γνωρίζω προσωπικά – και ο Λάκης Σάντας, κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης».

Και υπογράμμισε: «Μία από τις πρώτες και πλέον εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα».

Το χρονικό της ιστορικής στιγμής

Στις 30 Μαΐου 1941, μετά την ανακοίνωση της κατάληψης της Κρήτης από τους Γερμανούς, οι νεαροί φοιτητές Μανώλης Γλέζος και Λάκης Σάντας αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν το τολμηρό τους σχέδιο: να κατεβάσουν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη Αθηνών. Το βράδυ της 30ής προς 31η Μαΐου, καταφέρνοντας να αποφύγουν τη γερμανική φρουρά, ανέβηκαν κρυφά στον Ιερό Βράχο και απομάκρυναν τη σημαία με τη σβάστικα, πραγματοποιώντας μια από τις πρώτες και πιο συμβολικές πράξεις αντίστασης στην Κατοχή.

Με πληροφορίες από : ΑΠΕ -ΜΠΕ