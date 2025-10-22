Η πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη, κατήγγειλε «ευθεία παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας», καταθέτοντας ως μάρτυρας στη δίκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές μέσω του λογισμικού Predator.

Η κα. Γεροβασίλη, το όνομα της οποίας είχε δημοσιοποιηθεί μεταξύ όσων φέρεται να παρακολουθούνταν, δήλωσε στο δικαστήριο πεπεισμένη ότι οι παρακολουθήσεις μέσω ΕΥΠ και μέσω Predator «δεν είναι άσχετες μεταξύ τους».

«Υπήρχε σύνδεση μεταξύ των χρηστών του παράνομου λογισμικού και της ΕΥΠ. Αυτά φάνηκαν από τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση. Τώρα ποιος ο λόγος συνεργασίας των συστημάτων; Διασφάλιση της πληροφορίας που μπορεί να πάρει κάποιος από το κάθε σύστημα. Ούτε ξέρω ποιος έκανε τη χρήση των πληροφοριών, αλλά αν όντως χρησιμοποιήθηκαν υπάρχει ευθεία παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας».

Η ίδια ανέφερε ότι ενημερώθηκε για την πιθανή παρακολούθησή της από δημοσιεύματα, χωρίς όμως να γίνει έλεγχος του κινητού της τηλεφώνου. Όπως είπε, είχε καταθέσει έγκληση κατά αγνώστων για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της οποίας δεν ζητήθηκε ποτέ η παράδοση του κινητού της.

Παράλληλα, επισήμανε ότι την περίοδο 2017–2019, όταν βρισκόταν στην ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δεν είχε υποπέσει κάτι παρόμοιο στην αντίληψή της. Περιέγραψε τη σχέση της με την ΕΥΠ ως «σχέση συνεργασίας», μέσω της οποίας λάμβανε ενημερώσεις ανάλογα με την υπόθεση, ιδίως για εκείνες που είχαν εθνικό ενδιαφέρον.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, ακολούθησε ο εξής διάλογος με την εισαγγελέα:

Εισαγγελέας: «Από τη γνώση σας ως πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αν ήθελε η ΕΥΠ να προμηθευτεί ένα νέο λογισμικό, θα ήταν γνωστά όλα ή υπάρχει κάποιο μυστικό κονδύλι, ας πούμε;»

Μάρτυρας: «Η αγορά μπορεί να έχει όλα τα στοιχεία του απορρήτου, αλλά ο υπουργός θα έχει γνώση».

Ξεκινώντας την κατάθεσή της, η κ. Γεροβασίλη διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει αν υπήρξε παράλληλη παρακολούθηση της ίδιας, αλλά μπορεί να κατανοήσει γιατί θα μπορούσε να συμβαίνει κάτι τέτοιο.

«Ήταν οι γνώσεις μου. Δεν ήταν ότι παρακολουθούμαι μόνο εγώ αλλά και η άλλη πλευρά, ακούγονταν συνομιλίες μας και είναι γνωστές οι ιδιότητες μου…»

Στη συνέχεια, η πρόεδρος του δικαστηρίου τη ρώτησε:

Πρόεδρος: «Γνωρίζετε κατηγορούμενους;»

Μάρτυρας: «Προσωπικά όχι. Από το υπουργείο γνωρίζω ότι ο Λαβράνος ήταν ο ιδιοκτήτης της εταιρίας Krikel».

Αναφερόμενη ειδικότερα στον Γιάννη Λαβράνο, φερόμενο ως πραγματικό ιδιοκτήτη της Krikel, σημείωσε ότι η εταιρεία συνδέεται με την Ελληνική Αστυνομία από το 2014, όταν υπεγράφη απόρρητη σύμβαση για τη συντήρηση και λειτουργία συστημάτων της ΕΛ.ΑΣ.

«Κατά την υπουργία μου, δεν πλήρωσα την εταιρεία γιατί δεν λειτουργούσαν τα συστήματα. Την αναζήτησα για να γίνει επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης, αλλά δεν κατέστη δυνατή η επαφή μου με την εταιρεία, και ζήτησα αρμοδίως την ανεύρεση και αγορά άλλου συστήματος. Στη συνέχεια αποχώρησα από τη θέση».