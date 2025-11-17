Στη Βουλή διαβιβάστηκε από τον Άρειο Πάγο δικογραφία που αφορά τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από μηνυτήρια αναφορά του δημοσιογράφου και εκδότη του Documento, Κώστα Βαξεβάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μηνυτήρια αναφορά αφορά σε παράβαση καθήκοντος, παραβίαση δικαστικού και υπηρεσιακού απορρήτου και παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αφορμή αποτελούν τα δημοσιεύματα της εφημερίδας γύρω από το υπηρεσιακό σημείωμα που έλαβε ο Γιώργος Μυλωνάκης από τον Γρηγόρη Βάρρα, πρώην προέδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν σύμβουλο του πρωθυπουργού, αλλά και οι δηλώσεις του βουλευτή Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστου Μπουκώρου περί ενημέρωσής του για τις επισυνδέσεις από το Μέγαρο Μαξίμου.